Квартальнов о 2:4 с «Салаватом»: «Динамо» безобразно оборонялось в начале матча. Опять с минус два сделали 2:2, но в конце очки не заслужили»

Теги Салават Юлаев Дмитрий Квартальнов Динамо Минск КХЛ Джемел Смит Егор Вельмакин Хоккей

Дмитрий Квартальнов упрекнул «Динамо» за игру в защите против «Салавата Юлаева».

«Опять с минус два мы сделали 2:2. В таких матчах нужно, по крайней мере, что-то забирать: какое-то очко, а если получится, то два. Но в конце не заслужили.

В начале матча безобразно играли в обороне, у нас постоянно было один в ноль, два в одного. Так начинать нельзя.

Вельмакин сегодня хорошо сыграл. Можно спорить с последним голом, но вратарь дал нам хороший шанс вернуться в игру и сравнять счет. Смит пока не готов», – заявил главный тренер минского «Динамо» после поражения со счетом 2:4.

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2 комментария

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insi blok
Минск, у вас очень симпатичная команда, болею за вас, но не в игре с СЮ...
Удачи нашим командам)
+3
0
+3
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marshal .masha
Хорошо у Квартального играет Динамо, порой очень интересные игры получаются, но ещё не все отлажено, особенно в защите. Почему интересно Зубова не взял с защитниками поработать, в Ак Барсе хорошо у него получалось. Обидно, когда теряют очки на ровном месте
0
0
0
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