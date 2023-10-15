Квартальнов о 2:4 с «Салаватом»: «Динамо» безобразно оборонялось в начале матча. Опять с минус два сделали 2:2, но в конце очки не заслужили»

Дмитрий Квартальнов упрекнул «Динамо» за игру в защите против «Салавата Юлаева».

«Опять с минус два мы сделали 2:2. В таких матчах нужно, по крайней мере, что-то забирать: какое-то очко, а если получится, то два. Но в конце не заслужили.

В начале матча безобразно играли в обороне, у нас постоянно было один в ноль, два в одного. Так начинать нельзя.

Вельмакин сегодня хорошо сыграл. Можно спорить с последним голом, но вратарь дал нам хороший шанс вернуться в игру и сравнять счет. Смит пока не готов», – заявил главный тренер минского « » после поражения со счетом 2:4.