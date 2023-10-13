Квартальнов о двух голах при 46 бросках: «Хотите, чтобы мы СКА 10 забили?»

Теги СКА Дмитрий Квартальнов Динамо Минск КХЛ Хоккей

Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение в матче против СКА (2:3).

«Знаете, мы хорошо играли, у нас сегодня много получалось, так скажу, одна из лучших игр этого сезона, но было одно «но» – в воротах был вратарь, которого мы не могли переиграть и забить чуть побольше.

В самом начале мы дали ему шанс почувствовать это, нужно было забить. К сожалению, за это очки не дают, будем продолжать работать и стараться реализовывать моменты.

Две шайбы на 46 бросков? Хотите, чтобы мы СКА 10 забили? Было много моментов, и реализация... Немножко мастерство хватает, хладнокровия не хватает, молодые ребята учатся на этом. Штанга где-то за вратаря сыграла, но он заслужил, чтобы были штанги.

Ждать ли в составе одного из лучших бомбардиров МХЛ Липского? Мы за ним смотрим, не удивлюсь, если он в ближайшее время может появиться. Думаю, он получит вызов и получит шанс, у нас много ребят получают шансы», – сказал тренер минского «Динамо».

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Machine Head
Хотим! Как в былые годы 13:1 .
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
badr
Не знаю я, по мне так вместо 46 бросков пусть будет лучше 20, но 2 очка.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антон Костенко
Всё хотят
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pasha0403
голов на 6 то наиграли, ну ничего, ска под руководством йозе все равно не жилец.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vadiasik
46 бросков... Кстати ЦСКА так до сих пор играет, со времён Квартальнова - лупят по воротам из любого положения, а вообще команда впечатляет...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий