Квартальнов о двух голах при 46 бросках: «Хотите, чтобы мы СКА 10 забили?»

Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение в матче против СКА (2:3).

«Знаете, мы хорошо играли, у нас сегодня много получалось, так скажу, одна из лучших игр этого сезона, но было одно «но» – в воротах был вратарь, которого мы не могли переиграть и забить чуть побольше.

В самом начале мы дали ему шанс почувствовать это, нужно было забить. К сожалению, за это очки не дают, будем продолжать работать и стараться реализовывать моменты.

Две шайбы на 46 бросков? Хотите, чтобы мы СКА 10 забили? Было много моментов, и реализация... Немножко мастерство хватает, хладнокровия не хватает, молодые ребята учатся на этом. Штанга где-то за вратаря сыграла, но он заслужил, чтобы были штанги.

Ждать ли в составе одного из лучших бомбардиров МХЛ Липского? Мы за ним смотрим, не удивлюсь, если он в ближайшее время может появиться. Думаю, он получит вызов и получит шанс, у нас много ребят получают шансы», – сказал тренер минского «Динамо».