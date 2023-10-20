Мартемьянов о 3:1 с «Автомобилистом»: «Мы четко играли на результат, забили хорошие голы в большинстве, меньшинстве, равных составах»

Теги Амур Автомобилист КХЛ Андрей Мартемьянов Хоккей

Андрей Мартемьянов оценил победу «Амура» над «Автомобилистом» (3:1) в КХЛ.

«Хорошая игра обеих команд, мы четко играли на результат, забили хорошие голы в большинстве, меньшинстве, равных составах.

Отмечу игру вратаря, Игорю [Бобкову] тяжело было входить в сезон, первая полноценная игра в сезоне, он добротно играл. Команда заблокировала много бросков, четко играли по счету.

Наш тренерский штаб считает, что четкая самоотверженная игра в обороне – залог успеха. Если ты не отберешь шайбу у соперника, то не победишь никогда. С нашим географическим положением считаю, что это достойный результат и нормальная игра. Мы играем самоотверженно, пластаемся, благодарен парням за это», – сказал главный тренер «Амура».

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