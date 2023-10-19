«Автомобилист» проиграл «Амуру «и «Металлургу» на домашнем льду с общим счетом 1:7
«Автомобилист» проиграл второй матч подряд в КХЛ.
Команда тренера Николая Заварухина уступила «Амуру» (1:3) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Вратарь «Амура» Игорь Бобков, ранее игравший в «Автомобилисте», отразил 33 из 34 бросков.
В предыдущем матче – тоже домашнем – екатеринбуржцы проиграли «Металлургу» (0:4).
«Автомобилист» находится на третьей позиции в таблице Восточной конференции, набрав 26 очков в 21 матче.
6 комментариев