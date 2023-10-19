«Автомобилист» проиграл «Амуру «и «Металлургу» на домашнем льду с общим счетом 1:7

«Автомобилист» проиграл второй матч подряд в КХЛ.

Команда тренера уступила « » (1:3) в игре Фонбет чемпионата .

Вратарь «Амура» , ранее игравший в « », отразил 33 из 34 бросков.

В предыдущем матче – тоже домашнем – екатеринбуржцы проиграли «Металлургу» (0:4).

«Автомобилист» находится на третьей позиции в таблице Восточной конференции, набрав 26 очков в 21 матче.