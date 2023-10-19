«Автомобилист» проиграл «Амуру «и «Металлургу» на домашнем льду с общим счетом 1:7

Теги Амур Автомобилист Николай Заварухин КХЛ Игорь Бобков Хоккей

«Автомобилист» проиграл второй матч подряд в КХЛ.

Команда тренера Николая Заварухина уступила «Амуру» (1:3) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Вратарь «Амура» Игорь Бобков, ранее игравший в «Автомобилисте», отразил 33 из 34 бросков.

В предыдущем матче – тоже домашнем – екатеринбуржцы проиграли «Металлургу» (0:4).

«Автомобилист» находится на третьей позиции в таблице Восточной конференции, набрав 26 очков в 21 матче.

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей 101
позорище
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
HockeyMan
И пропустил 3 шайбы играя в большинстве ))) браво 👏
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
oldgordon
Это уже видимо традиция в большинстве пропускать, теперь соперники Автомобилиста будут специально удаляться. Ну а так вообще непонятно во что играет команда, ни одной мысли не видно, тупые неподготовленные броски, после чего Заварухин твердит, что перебросали соперника, а счет почему-то не в нашу пользу. Мнение о том, что до плова не обязательно показывать добротный хоккей, имеет право на существование. Но при такой убогой игре серьезных изменений ждать не приходится.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь Климов
Трактор и Амур с победой!
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Знатный стахановец
Началась стандартная 10-матчевая проигрышная серия. Ничего особенного. 😏
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
marshal .masha
Автомобилист прошлого года намного интереснее был, сейчас тоска и печаль
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий