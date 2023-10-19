Заварухин об 1:3 от «Амура»: «Автомобилист» не заслужил удачу. Основная проблема – взятие ворот. При игре в большинстве должно быть больше концентрации»

Николай Заварухин высказался после поражения от «Амура».

« » уступил со счетом 1:3 в матче чемпионата КХЛ.

– Считаю, что хорошее начало было с нашей стороны. Поменяли большинство, позиции поменяли, забили гол.

Но ошибка, когда было второе большинство, привела к нашему пропущенному.

При игре в большинстве больше концентрации должно быть, больше собранности, чтобы не допускать такие ошибки.

Имели много бросков, но удачу нужно заслужить. Наверное, сегодня не заслужили эту удачу.

– Вы удивили первой тройкой – Стефан Да Коста – . В чем заключалась идея, чтобы свести двух снайперов вместе, и не опасались ли того, что они будут друг друга дублировать?

– Хотели мощное звено сделать, чтобы появились голы «5 на 5». Неплохо они взаимодействовали до травмы Да Косты. Считаю, правильно сделали перестановку, чтобы развязать руки игрокам.

Но голов не было. Основная проблема – взятие ворот. Эту удачу нужно заслужить.

Хотя были моменты, и шайба отскакивала, перед воротами с пятака могли забить, но не смогли пробить вратаря.

– Как объяснить такие моменты, как в эпизоде с первым голом « »?

– Как я уже сказал – больше концентрации, не отбрасывать шайбу. Может быть, тут и стечение обстоятельств – такие контратаки.

Вроде атака «2 в 2» должна была быть, но недоработали и пропустили гол, – сказал главный тренер «Автомобилиста» .