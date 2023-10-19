«Автомобилист» пропустил в большинстве во втором матче подряд: от «Амура» за 5 секунд до конца периода
«Автомобилист», играя в большинстве, пропустил гол во втором матче подряд.
«Автомобилист» и «Амур» проводят матч Фонбет чемпионата КХЛ.
За пять секунд до завершения первого периода нападающий дальневосточников Кирилл Капустин забросил шайбу при игре в меньшинстве с передачи Евгения Грачева.
Этот гол позволил «Амуру» сравнять счет в игре – 1:1.
«Автомобилист» пропустил два гола подряд в одном большинстве в прошлом матче против «Металлурга» (0:4).
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