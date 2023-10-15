Сергей Черкас оценил игру Никиты Серебрякова и Борны Рендулича в СКА.

– СКА сделал два хороших приобретения в лице вратаря и форварда Рендулича. Один показывает классную игру на последнем рубеже, а другой не снижает результативности, перейдя в СКА из «Сочи».

Я согласен с теми, кто считает, что если бы не Серебряков в воротах, армейцы могли не обыграть минское « » в последнем матче. Когда в воротах надежный вратарь – это больше, чем половина команды. Без такого невозможно успешно выступить в плей-офф. Это мы видели на примере СКА в прошлом сезоне. По игре команда тогда заслуживала большего.

Сейчас у СКА тоже хороший состав, много мастеровитых игроков. Есть, конечно, нюансы, мешающие добывать результат. С ними пусть разбирается тренерский штаб. Но потенциал у команды огромный.

– Пока только шестое место место на Западе.

– В последние сезоны СКА нас избаловал – все время шел на первом месте регулярки. Сейчас в лиге другая конкуренция, побеждать труднее. Главное, что армейцы показывают привлекательный хоккей, который нравится зрителям.

– Интересно, что внутри команды лучшим игроком матча с «Динамо» признали – на него повесили символическую цепь. Вы с этим согласны?

– Ну это дела команды, не нужно в них лезть. Бонус дали хорвату, он забросил две шайбы, придя в СКА. В том числе в ворота минского «Динамо». Молодец.

Но все понимают, что Серебряков – это полкоманды. И Третьяк такой был в сборной СССР. Хотя любого игрока возьми из той команды – это звезда. Но Третьяк цементировал оборону таким образом, что никто из соперников ничего не мог сделать. Благодаря этому, сборная выигрывала чемпионаты мира, Олимпийские игры, – сказал бывший вратарь СКА Сергей Черкас.