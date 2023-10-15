Черкас о СКА: «Серебряков – это полкоманды. И Третьяк такой был в сборной СССР, цементировал оборону, никто из соперников ничего не мог сделать»

Теги СКА Владислав Третьяк Динамо Минск сборная СССР Сергей Черкас КХЛ Никита Серебряков Борна Рендулич Хоккей

Сергей Черкас оценил игру Никиты Серебрякова и Борны Рендулича в СКА.

– СКА сделал два хороших приобретения в лице вратаря Серебрякова и форварда Рендулича. Один показывает классную игру на последнем рубеже, а другой не снижает результативности, перейдя в СКА из «Сочи».

Я согласен с теми, кто считает, что если бы не Серебряков в воротах, армейцы могли не обыграть минское «Динамо» в последнем матче. Когда в воротах надежный вратарь – это больше, чем половина команды. Без такого невозможно успешно выступить в плей-офф. Это мы видели на примере СКА в прошлом сезоне. По игре команда тогда заслуживала большего.

Сейчас у СКА тоже хороший состав, много мастеровитых игроков. Есть, конечно, нюансы, мешающие добывать результат. С ними пусть разбирается тренерский штаб. Но потенциал у команды огромный.

– Пока только шестое место место на Западе.

– В последние сезоны СКА нас избаловал – все время шел на первом месте регулярки. Сейчас в лиге другая конкуренция, побеждать труднее. Главное, что армейцы показывают привлекательный хоккей, который нравится зрителям.

– Интересно, что внутри команды лучшим игроком матча с «Динамо» признали Рендулича – на него повесили символическую цепь. Вы с этим согласны?

– Ну это дела команды, не нужно в них лезть. Бонус дали хорвату, он забросил две шайбы, придя в СКА. В том числе в ворота минского «Динамо». Молодец.

Но все понимают, что Серебряков – это полкоманды. И Третьяк такой был в сборной СССР. Хотя любого игрока возьми из той команды – это звезда. Но Третьяк цементировал оборону таким образом, что никто из соперников ничего не мог сделать. Благодаря этому, сборная выигрывала чемпионаты мира, Олимпийские игры, – сказал бывший вратарь СКА Сергей Черкас.

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1 комментарий

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heivani
Надо учесть,что у Третьяка в защите все игроки сборной СССР играли.А у Серебрякова - сборная Ротенберга.
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