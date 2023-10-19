Мартин Гернат: «В Швейцарии хоккей похож на АХЛ, игра жесткая, много бывших энхаэловцев. В КХЛ уровень игры выше»
Мартин Гернат сравнил КХЛ с лигой Швейцарии.
В сезоне-2022/23 защитник выступал за «Лозанну».
– Что скажете, КХЛ жестче той же Швейцарии или примерно один уровень?
– Хоккей здесь быстрее, не так много команд играет в жесткий силовой хоккей по сравнению со Швейцарией.
Я бы сказал, в Швейцарии хоккей больше похож на АХЛ, игра жесткая, много бывших энхаэловцев конец карьеры проводят в NLA.
Там много более опытных игроков, здесь же много молодежи, плюс в Швейцарии играют на больших площадках, поэтому в КХЛ хоккей быстрее. И уровень игры здесь выше, чем в Швейцарии, – сказал защитник «Локомотива» Мартин Гернат.
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