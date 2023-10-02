КХЛ определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.

Лучшим вратарем признан ( ), одержавший 2 победы в 2 матчах недели. Он отразил 97,83% бросков при коэффициенте надежности 0,50.

Лучшим защитником стал Мартин Гернат (« »), набравший 5 (2+3) очков в 3 играх недели в Фонбет Чемпионате КХЛ. Гернат не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+6». Его шайба в матче с «Северсталью» (5:0) стала победной. Также на его счету 9 силовых приемов, 6 блокированных бросков и 3 отбора шайбы.

Лучшим нападающим признан (« »). Он набрал 6 (2+4) очков в 3 играх недели. Барбер не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+6». Его гол в матче с «Нефтехимиком» (6:5 ОТ) стал победным.