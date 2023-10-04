Сергей Андронов: «Гернат усилил оборону «Локомотива», это опытный игрок. Проблем с коммуникацией нет, он старается учить русский язык»

Теги Локомотив Сергей Андронов КХЛ Мартин Гернат ТАСС Хоккей

Сергей Андронов поделился мнением о словацком защитнике Мартине Гернате.

«Он усилил нашу оборону. Это хороший, опытный игрок, с характером, определенными способностями, которые помогают нам. Он влился в коллектив, и мы очень рады за него.

Никаких проблем с коммуникацией нет, он старается учить язык, тем более что словацкий и русский языки в какой-то мере похожи.

Мы стараемся делать все, чтобы у него не было никаких проблем с адаптацией», – сказал нападающий «Локомотива» Сергей Андронов.

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