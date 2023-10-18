Мартин Гернат: «Подраться – это в боксерский клуб. Я не ищу драк, считаю, они ни к чему в матче»

Мартин Гернат рассказал о своем отношении к дракам на льду.

Защитник « » прокомментировал свою потасовку с нападающим минского « » .

«Это был конец нашей смены и конец периода, оставалось пару секунд, и я решил просто забросить шайбу в глубь зоны. Горбунов подскочил ко мне, дважды ударил в лицо клюшкой, мне ничего не оставалось, как ответить. Он сразу сбросил краги, но я просто держал его, не хотел драться. Но это часть хоккея, надо быть к такому готовым.

Я не бил, просто держал его. Но правила есть правила. Вероятно, я был участником драки. Судье виднее, чем нам. Он принял правильное решение.

Я вообще раньше не дрался, никогда, это моя первая драка. И я не ищу драк, я считаю, они ни к чему в матче. Подраться – это в боксерский клуб, но это только мое личное мнение, драки все равно являются частью хоккея, и болельщики их любят.

Буду ли готов встать на защиту партнера? Зависит от ситуации. Даже в Минске мне не стоило ввязываться в драку, потому что Сергеев к тому времени уже получил травму, а у нас в составе к тому же было два молодых защитника. Тренерский штаб ждал, что я буду играть, а не сидеть на скамейке штрафников.

В первую очередь я должен помогать команде, но, если случится что-то совсем плохое, за партнера тоже надо вступаться», – сказал Мартин Гернат.