Тарасенко после 5:2 с «Тампой»: «Побеждать здорово. Когда выигрываешь, все меняется. Настроение другое, атмосфера и уровень уверенности»

Теги Оттава НХЛ Владимир Тарасенко Хоккей

Владимир Тарасенко высказался после матча против «Тампы» (5:2).

В этой игре Тарасенко забросил свою первую шайбу за «Оттаву», он также отметился одной передачей.

«Побеждать здорово. Мы много разговаривали перед началом сезона. Когда ты выигрываешь, все меняется. Настроение другое, понимаете? Атмосфера и уровень уверенности. 

Мой первый гол? Всегда есть давление. Когда начинается новый сезон, ты пытаешься забить. Это мой первый сезон с новой командой. Вся моя семья приехала сюда несколько дней назад, так что это важный момент, не буду врать», – сказал нападающий «Оттавы» Владимир Тарасенко.

Тарасенко положил первую шайбу за «Оттаву»! После такой гениальной передачи сложно было не забить

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1 комментарий

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Urik_Mart
Это то чего и ждут от Володи. Молодец.
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