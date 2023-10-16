Тарасенко после 5:2 с «Тампой»: «Побеждать здорово. Когда выигрываешь, все меняется. Настроение другое, атмосфера и уровень уверенности»

Владимир Тарасенко высказался после матча против «Тампы» (5:2).

В этой игре Тарасенко забросил свою первую шайбу за «Оттаву», он также отметился одной передачей.

«Побеждать здорово. Мы много разговаривали перед началом сезона. Когда ты выигрываешь, все меняется. Настроение другое, понимаете? Атмосфера и уровень уверенности.

Мой первый гол? Всегда есть давление. Когда начинается новый сезон, ты пытаешься забить. Это мой первый сезон с новой командой. Вся моя семья приехала сюда несколько дней назад, так что это важный момент, не буду врать», – сказал нападающий «Оттавы» Владимир Тарасенко.

Тарасенко положил первую шайбу за «Оттаву»! После такой гениальной передачи сложно было не забить