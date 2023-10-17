Отец Тарасенко: «Владимир должен играть больше. Чтобы приносить пользу «Оттаве», он не должен сидеть на лавке»

Отец Тарасенко считает, что Владимир должен иметь больше времени в «Оттаве».

«Я считаю, что он должен играть больше. Сейчас уже смысла нет обсуждать его переход: он нашел свою команду, заключил контракт и готов отдавать ей все силы.

Игроки тройки, в которой он выходит (Матье Жозеф и Ридли Грейг – прим. Sports.ru), стали намного больше понимать друг друга. Тем более в последнем матче они забили два гола, у него гол и передача, поэтому потихоньку все восстанавливается и будет хорошо».

Задачи всегда у него максимальные – приносить пользу команде своими результативными действиями на льду. Я думаю, что от него этого ждут, и тренерский штаб должен доверять ему, чтобы он набирал очки. И чтобы приносить пользу команде, он должен играть много, он не должен сидеть на лавке.

После операций его игра никак не изменилась. Мастерство никуда не денешь, а в плане психологии тут больше положительных моментов», – сказал тренер « » .

В 3 матчах за «Сенаторс» 31-летний Тарасенко набрал 4 (1+3) очка при среднем игровом времени 13:28.

Тарасенко положил первую шайбу за «Оттаву»! После такой гениальной передачи сложно было не забить