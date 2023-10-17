Отец Тарасенко: «Владимир должен играть больше. Чтобы приносить пользу «Оттаве», он не должен сидеть на лавке»

Теги Сибирь Оттава НХЛ КХЛ Владимир Тарасенко Андрей Тарасенко ТАСС Хоккей

Отец Тарасенко считает, что Владимир должен иметь больше времени в «Оттаве».

«Я считаю, что он должен играть больше. Сейчас уже смысла нет обсуждать его переход: он нашел свою команду, заключил контракт и готов отдавать ей все силы.

Игроки тройки, в которой он выходит (Матье Жозеф и Ридли Грейг – прим. Sports.ru), стали намного больше понимать друг друга. Тем более в последнем матче они забили два гола, у него гол и передача, поэтому потихоньку все восстанавливается и будет хорошо».

Задачи всегда у него максимальные – приносить пользу команде своими результативными действиями на льду. Я думаю, что от него этого ждут, и тренерский штаб должен доверять ему, чтобы он набирал очки. И чтобы приносить пользу команде, он должен играть много, он не должен сидеть на лавке.

После операций его игра никак не изменилась. Мастерство никуда не денешь, а в плане психологии тут больше положительных моментов», – сказал тренер «Сибири» Андрей Тарасенко

В 3 матчах за «Сенаторс» 31-летний Тарасенко набрал 4 (1+3) очка при среднем игровом времени 13:28. 

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1 комментарий

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Jarome
Оттава в большинстве своем закапывала наших..
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