Олег Браташ: «Лада» не в оптимальной форме, на это есть объективные причины: травмы ведущих игроков и выезды. Но тем ценнее очки и победы, которые мы добываем»

Олег Браташ прокомментировал победу в матче против «Барыса» (2:1).

«Команда находится не в оптимальной форме, на это есть объективные причины: очередные травмы ведущих игроков и наши выезды – особенно последний, на Дальний Восток. Но ничего страшного, все играют в таком графике.

Я ни в коем случае не жалуюсь, просто объясняю, почему команда не в оптимальной форме и ведущие игроки не показывают того хоккея, на который способны. Но тем ценнее очки и победы, которые мы добываем в этом состоянии.

Я бы не сказал, что в третьем периоде мы играли от обороны. Честно скажу, мы на третий период план игры не меняли. Просто соперникам нужно было отыгрываться, они добавили в активности и вынудили нас обороняться. Игрой Александра я доволен», – сказал главный тренер «Лады» .