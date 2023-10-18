Олег Браташ: «Лада» не в оптимальной форме, на это есть объективные причины: травмы ведущих игроков и выезды. Но тем ценнее очки и победы, которые мы добываем»
Олег Браташ прокомментировал победу в матче против «Барыса» (2:1).
«Команда находится не в оптимальной форме, на это есть объективные причины: очередные травмы ведущих игроков и наши выезды – особенно последний, на Дальний Восток. Но ничего страшного, все играют в таком графике.
Я ни в коем случае не жалуюсь, просто объясняю, почему команда не в оптимальной форме и ведущие игроки не показывают того хоккея, на который способны. Но тем ценнее очки и победы, которые мы добываем в этом состоянии.
Я бы не сказал, что в третьем периоде мы играли от обороны. Честно скажу, мы на третий период план игры не меняли. Просто соперникам нужно было отыгрываться, они добавили в активности и вынудили нас обороняться. Игрой Александра Трушкова я доволен», – сказал главный тренер «Лады» Олег Браташ.
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