25-летний вратарь «Нефтехимика» Долганов сделал 2-й шатаут в сезоне. Это дебютный чемпионат голкипера в КХЛ – он начал сезон в ВХЛ

Филипп Долганов сыграл на ноль во второй раз в сезоне КХЛ.

«Нефтехимик» победил «Ладу» (4:0) в матче Фонбет чемпионата .

25-летний голкипер нижнекамцев Филипп Долганов отразил все 22 броска, сделав второй шатаут в нынешнем сезоне.

Ранее вратарь не пропустил ни одной шайбы в игре против «Витязя» (3:0).

Долганов провел 10-й матч за « » в текущем сезоне, одержав четыре победы. Это дебютный сезон Филиппа в лиге.

Текущий сезон вратарь начинал в в составе «Ижстали», после чего был переведен в состав «Нефтехимика».