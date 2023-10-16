25-летний вратарь «Нефтехимика» Долганов сделал 2-й шатаут в сезоне. Это дебютный чемпионат голкипера в КХЛ – он начал сезон в ВХЛ

Теги Лада Нефтехимик КХЛ ВХЛ Филипп Долганов Хоккей

Филипп Долганов сыграл на ноль во второй раз в сезоне КХЛ.

«Нефтехимик» победил «Ладу» (4:0) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

25-летний голкипер нижнекамцев Филипп Долганов отразил все 22 броска, сделав второй шатаут в нынешнем сезоне.

Ранее вратарь не пропустил ни одной шайбы в игре против «Витязя» (3:0).

Долганов провел 10-й матч за «Нефтехимик» в текущем сезоне, одержав четыре победы. Это дебютный сезон Филиппа в лиге.

Текущий сезон вратарь начинал в ВХЛ в составе «Ижстали», после чего был переведен в состав «Нефтехимика».

2 комментария

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Михаил Роговой
Так держать
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Dorff
Да, Фил, натренировали тебя в нашей Ижстали - бросков по 40 за матч отбивать!
0
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