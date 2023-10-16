Форвард «Торпедо» Атанасов – лидер голосования болельщиков на Матч звезд КХЛ. Голдобин и Гусев – в тройке

Теги Лада Спартак Торпедо Динамо Минск КХЛ Матч звезд КХЛ Никита Гусев Динамо Николай Голдобин Владислав Подъяпольский Алексей Колосов Василий Атанасов Хоккей

Василий Атанасов возглавляет голосование Матча звезд КХЛ.

Продолжается голосование болельщиков по выбору игроков на Фонбет Матч звезд КХЛ.

Первое место в рейтинге на данный момент занимает нападающий «Торпедо» Василий Атанасов.

Промежуточные результаты голосования выглядят следующим образом:

1. Василий АтанасовТорпедо») – 2147;

2. Николай ГолдобинСпартак») – 2005;

3. Никита ГусевДинамо» Москва) – 1786;

4. Алексей Колосов («Динамо» Минск) – 1644;

5. Владислав Подъяпольский («Лада») – 1535.

4 комментария

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Магомед Саид Амирханов
А где Порядин?
+4
-1
+3
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Операция Ы
Свежий такой составчик на МВЗ намечается, из тех, кто вылетит в 1-2 раунде плова)
+2
-1
+1
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Раменки за Динамо
Голосовал за Василия, здесь именно тот случай, когда игрок нашёл своего тренера.
0
0
0
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GreenUfa
Ответ Магомед Саид Амирханов
А где Порядин?
Рядом с Морозовым
+1
-1
0
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