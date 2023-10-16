Форвард «Торпедо» Атанасов – лидер голосования болельщиков на Матч звезд КХЛ. Голдобин и Гусев – в тройке
Василий Атанасов возглавляет голосование Матча звезд КХЛ.
Продолжается голосование болельщиков по выбору игроков на Фонбет Матч звезд КХЛ.
Первое место в рейтинге на данный момент занимает нападающий «Торпедо» Василий Атанасов.
Промежуточные результаты голосования выглядят следующим образом:
1. Василий Атанасов («Торпедо») – 2147;
2. Николай Голдобин («Спартак») – 2005;
3. Никита Гусев («Динамо» Москва) – 1786;
4. Алексей Колосов («Динамо» Минск) – 1644;
5. Владислав Подъяпольский («Лада») – 1535.
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