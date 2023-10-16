Ларионов о 0:4 от «Северстали»: «Торпедо» не хватило свежести, нет запаса игроков, потеряли компактность. Можно было сыграть консервативно, но никогда не будем этого делать»

Игорь Ларионов заявил, что «Торпедо» не хватило свежести в игре с «Северсталью».

«Торпедо» проиграло « » (0:4) в матче регулярного чемпионата .

– Соперника – с победой. С хорошей игрой.

Нашу команду, скажу честно... Не хватило свежести, наверное, но в то же время не могу сказать, что ребята бросили играть – они искали пути к воротам.

Но, не забивая голы, ты не можешь рассчитывать на победу. Здесь психологический аспект, который нам нужно подтянуть.

– За счет чего хотели побеждать «Северсталь»? На чем делали акцент перед игрой?

– Когда играешь, ты не хочешь выстраивать автобус, несмотря на усталость.

Можно было сыграть консервативно, сыграть в обороне, что в принципе мы можем это делать, но мы никогда не будем этого делать, потому что люди приходят смотреть хоккей.

Получить вызов от команды, которая посвежее, побыстрее – это часть того, чтобы играть более компактно.

Мы потеряли компактность – был большой разрыв между нападающими и защитниками, и это уже не первая игра.

Это не то чтобы беспокоит, но мы даем сопернику пройти среднюю зону без помех и принимать дальнейшие решения, которые потом ведут к небольшому хаосу и моментам у наших ворот.

Мы об этом говорили, но когда накапливается усталость, и включается опыт, а его пока еще не хватает, как правильно сыграть.

У нас нет такого запаса игроков, потому что, вы знаете, у нас не играют два игрока, которые в прошлом сезоне забили 50 голов на двоих – это большой минус.

Здесь нам нужно в спокойном режиме пообщаться между нами, тренерами, поговорить с ребятами, потому что критика их убьет еще больше.

Знаю, что мы можем сделать, но пока говорить не буду.

Но будут какие-то моменты, постараемся встряхнуть ребят, именно встряхнуть груз двух подряд поражений, чтобы выйти морально свежими на следующий матч против «Сибири», – сказал главный тренер « » на пресс-конференции.