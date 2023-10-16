Ларионов о 0:4 от «Северстали»: «Торпедо» не хватило свежести, нет запаса игроков, потеряли компактность. Можно было сыграть консервативно, но никогда не будем этого делать»

Теги Северсталь Торпедо Игорь Ларионов КХЛ Хоккей

Игорь Ларионов заявил, что «Торпедо» не хватило свежести в игре с «Северсталью».

«Торпедо» проиграло «Северстали» (0:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Соперника – с победой. С хорошей игрой.

Нашу команду, скажу честно... Не хватило свежести, наверное, но в то же время не могу сказать, что ребята бросили играть – они искали пути к воротам.

Но, не забивая голы, ты не можешь рассчитывать на победу. Здесь психологический аспект, который нам нужно подтянуть.

– За счет чего хотели побеждать «Северсталь»? На чем делали акцент перед игрой?

– Когда играешь, ты не хочешь выстраивать автобус, несмотря на усталость.

Можно было сыграть консервативно, сыграть в обороне, что в принципе мы можем это делать, но мы никогда не будем этого делать, потому что люди приходят смотреть хоккей.

Получить вызов от команды, которая посвежее, побыстрее – это часть того, чтобы играть более компактно.

Мы потеряли компактность – был большой разрыв между нападающими и защитниками, и это уже не первая игра.

Это не то чтобы беспокоит, но мы даем сопернику пройти среднюю зону без помех и принимать дальнейшие решения, которые потом ведут к небольшому хаосу и моментам у наших ворот.

Мы об этом говорили, но когда накапливается усталость, и включается опыт, а его пока еще не хватает, как правильно сыграть.

У нас нет такого запаса игроков, потому что, вы знаете, у нас не играют два игрока, которые в прошлом сезоне забили 50 голов на двоих – это большой минус.

Здесь нам нужно в спокойном режиме пообщаться между нами, тренерами, поговорить с ребятами, потому что критика их убьет еще больше.

Знаю, что мы можем сделать, но пока говорить не буду.

Но будут какие-то моменты, постараемся встряхнуть ребят, именно встряхнуть груз двух подряд поражений, чтобы выйти морально свежими на следующий матч против «Сибири», – сказал главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов на пресс-конференции.

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3 комментария

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kutavlik
Вот за то, что Торпедо - играющая команда, мы ее и любим!!! Так держать, Профессор!!!!
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