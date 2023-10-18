ЦСКА обменял права на Яроша в «Северсталь» на денежную компенсацию («Чемпионат»)

Теги ЦСКА Северсталь возможные переходы КХЛ Кристиан Ярош Чемпионат.com деньги Хоккей

ЦСКА обменял права на защитника Кристиана Яроша в «Северсталь».

Как сообщает «Чемпионат», взамен клуб из Москвы получит денежную компенсацию.

Ярош является ограниченно свободным агентом в КХЛ. Сейчас он находится без команды.

Напомним, игрок пополнил состав ЦСКА по ходу сезона-2022/23. Всего Ярош провел 40 игр в регулярном чемпионате и набрал 12 (3+9) баллов.

В матчах плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ игрок не принимал участие из-за травмы.

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1 комментарий

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Иван Буренков
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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