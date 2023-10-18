ЦСКА обменял права на Яроша в «Северсталь» на денежную компенсацию («Чемпионат»)
ЦСКА обменял права на защитника Кристиана Яроша в «Северсталь».
Как сообщает «Чемпионат», взамен клуб из Москвы получит денежную компенсацию.
Ярош является ограниченно свободным агентом в КХЛ. Сейчас он находится без команды.
Напомним, игрок пополнил состав ЦСКА по ходу сезона-2022/23. Всего Ярош провел 40 игр в регулярном чемпионате и набрал 12 (3+9) баллов.
В матчах плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ игрок не принимал участие из-за травмы.
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