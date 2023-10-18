Тарасова о «Легенде № 17»: «Лучшее, что было снято об отце, потому что всегда какая-нибудь гадость. Благодарила Меньшикова очень»

Татьяна Тарасова назвала «Легенду № 17» лучшим фильмом об Анатолии Тарасове.

Фильм, рассказывающий историю Валерия Харламова и Суперсерии-1972, вышел на экраны в 2013 году. Роль главного тренера в картине исполнил Олег Меньшиков.

«Я звонила Меньшикову, благодарила его очень. Его не было на премьере. Я считаю, это лучшее, что было снято об отце, потому что всегда какая-нибудь гадость. Всегда. Возьмут какую-нибудь часть характера, которая совершенно ни на ком не отражается.

Ну, на спортсменах. Вы же знаете, мы и заставляем, и по всякому на них воздействуем, чтобы они не сомневались в том, что умеют больше, чем они думают», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.