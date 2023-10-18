Тарасова о «Легенде № 17»: «Лучшее, что было снято об отце, потому что всегда какая-нибудь гадость. Благодарила Меньшикова очень»

Теги ЦСКА Татьяна Тарасова сборная СССР КХЛ Анатолий Тарасов чемпионат СССР кино Хоккей

Татьяна Тарасова назвала «Легенду № 17» лучшим фильмом об Анатолии Тарасове.

Фильм, рассказывающий историю Валерия Харламова и Суперсерии-1972, вышел на экраны в 2013 году. Роль главного тренера ЦСКА в картине исполнил Олег Меньшиков. 

«Я звонила Меньшикову, благодарила его очень. Его не было на премьере. Я считаю, это лучшее, что было снято об отце, потому что всегда какая-нибудь гадость. Всегда. Возьмут какую-нибудь часть характера, которая совершенно ни на ком не отражается.

Ну, на спортсменах. Вы же знаете, мы и заставляем, и по всякому на них воздействуем, чтобы они не сомневались в том, что умеют больше, чем они думают», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию. 

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ретроградный меркурий
Меньшиков хорошо отыграл, но на Тарасова он был совершенно не похож. Это же все-таки байопик, могли бы хоть немного заморочиться и прической, гримом, накладками под одежду сделать внешний облик героя Меньшикова хоть немного похожим на Анатолия Тарасова. Я уже молчу про современные выражения, дико диссонирующие с антуражем 70-х, манеру речи Меньшикова, который говорит совершенно не как Тарасов. А Козловский внешне очень похож на Харламова, но в фильме играет Данилу Козловского, а не Харламова, даже не пытаясь передать его характер, манеру общения, интонации. Все это халтура по большому счету
+14
-3
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кавабунга Шреддоголовый
Не знаю, как это кино можно назвать хорошим. Событий намешали и перемешали, что-то приврали. Меньшиков хорошо исполнил, но можно было все-таки заморочиться и подзагриммировать его
+10
-4
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Wiley Fox
Ответ ретроградный меркурий
Меньшиков хорошо отыграл, но на Тарасова он был совершенно не похож. Это же все-таки байопик, могли бы хоть немного заморочиться и прической, гримом, накладками под одежду сделать внешний облик героя Меньшикова хоть немного похожим на Анатолия Тарасова. Я уже молчу про современные выражения, дико диссонирующие с антуражем 70-х, манеру речи Меньшикова, который говорит совершенно не как Тарасов. А Козловский внешне очень похож на Харламова, но в фильме играет Данилу Козловского, а не Харламова, даже не пытаясь передать его характер, манеру общения, интонации. Все это халтура по большому счету
Козловский на Харламова похож, как Петров на Стрельцова
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
продавец-пипец
Чисто от балды налепили шнягу!!!
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Рустем Галеев
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
хороший фильм
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Strannix
Фильм хороший, но как просто фильм о хоккее, байопик про Харламова и Тарасова.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Орлов
Очень плохой фильм.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Melnikov1968
Меньшиков в роли Тарасова абсолютно не понравился. Фильм весьма посредственный. Но раз ТАТ все понравилось, можно сказать, что авторы справились с задачей. Хотя Гусев раскритиковал фильм в пух и прах.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий