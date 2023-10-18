Гуляев про идеал защитника: «В НХЛ один из примеров – Макар. Он первый и в обороне, и в атаке, мобильный. В КХЛ слежу за Никишиным»

Теги Авангард СКА Колорадо НХЛ КХЛ Кэйл Макар Александр Никишин Михаил Гуляев Хоккей

Михаил Гуляев рассказал, что равняется на Кэйла Макара и Александра Никишина.

– Кто для вас идеал защитника?

– В НХЛ один из примеров – Кэйл Макар, он первый и в обороне, и в атаке, мобильный, современный защитник. Надеюсь, что немного похож на него не только габаритами (179 см, 78 кг – Гуляев, 180 см, 85 кг – Макар – прим. Sports.ru).

В КХЛ слежу за Александром Никишиным из СКА. Он большой, габаритный защитник, но тем не менее, как и Макар, тоже всюду успевает. Вот это доминирование в нашем амплуа мне очень нравится, к нему стремлюсь.

– Ваши планы на сезон? Забить 10 голов?

– Нет, план другой: много работать, расти – и помогать команде решать чемпионские задачи, – сказал защитник «Авангарда» Михаил Гуляев.

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