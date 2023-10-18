Гуляев о реакции «Колорадо» на контракт с «Авангардом» на 3 года: «Мильштейн уже пообщался с клубом, наша позиция понятна. У меня сейчас много доверия»
Михаил Гуляев рассказал о реакции «Колорадо» на его контракт с «Авангардом».
18-летний защитник, выбранный «Эвеланш» в первом раунде на драфте НХЛ-2023, подписал новое соглашение с омским клубом на 3 года.
– «Колорадо» на вас не обиделось, что на три года связали себя с «Авангардом»?
– Сейчас в чемпионате КХЛ очень много матчей, но стараюсь по возможности следить за «Колорадо». Знаю, что команда стартовала с двух побед (интервью было взято до сегодняшнего матча с «Сиэтлом», в котором «Эвеланш» одержали 3-ю победу – прим. Sports.ru), уже забили главные звезды – Кэйл Макар и Нэтан Маккиннон. Все по плану.
Мой агент в НХЛ Дэн Мильштейн уже пообщался с представителями «Колорадо», наша позиция понятна. Сейчас у меня много доверия в «Авангарде», чувствую, что при такой поддержке партнеров и тренеров прибавляю с каждым матчем. Значит, в такой ситуации в плюсе и «Колорадо».
– Намерены повторить путь лидера «Торпедо» Николая Коваленко, который после ряда сезонов в КХЛ стал звездой и этой весной в 24 года поедет в «Колорадо» уже в определенном статусе?
– Отличный пример. Пока не знаком с Николаем, но мне очень нравится его агрессивный стиль игры. Мне кажется, он вместе с «Торпедо» набрал такую форму, что будет на ведущих позициях в любой лиге, – сказал Гуляев.
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