Гуляев получит 38 млн рублей по 3-летнему договору с «Авангардом». Зарплата не будет учитываться под потолком из-за возраста

Теги Авангард КХЛ Спорт-Экспресс Михаил Гуляев Хоккей

Стала известна зарплата Михаила Гуляева в «Авангарде».

18-летний хоккеист продлил соглашение с клубом на три года.

В нынешнем сезоне зарплата игрока составит около 7 миллионов рублей в год, в сезоне-2024/25 – 13, в сезоне-2025/26 – 18 миллионов рублей в год, об этом сообщил «Спорт-Экспресс».

Согласно регламенту КХЛ, зарплата игрока не будет учитываться под потолком зарплат из-за возраста.

В нынешнем сезоне под потолком не учитываются зарплаты игроков 2003 года и младше.

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4 комментария

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Mi4eL
Волков "А что так можно было с молодыми"
+4
0
+4
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Ыжык
За ночь контракт набух.
+3
0
+3
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Огюст
Пожалуй не плохо для начала !
+2
0
+2
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Ястреб
Удачи 👍
0
0
0
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