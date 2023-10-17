Гуляев получит 38 млн рублей по 3-летнему договору с «Авангардом». Зарплата не будет учитываться под потолком из-за возраста

Стала известна зарплата Михаила Гуляева в «Авангарде».

18-летний хоккеист продлил соглашение с клубом на три года.

В нынешнем сезоне зарплата игрока составит около 7 миллионов рублей в год, в сезоне-2024/25 – 13, в сезоне-2025/26 – 18 миллионов рублей в год, об этом сообщил «Спорт-Экспресс».

Согласно регламенту КХЛ, зарплата игрока не будет учитываться под потолком зарплат из-за возраста.

В нынешнем сезоне под потолком не учитываются зарплаты игроков 2003 года и младше.