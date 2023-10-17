Карандин об «Авангарде»: «Видна системная работа. Продлили Гуляева, а ведь из многих клубов такие перспективные игроки бегут за океан»

Теги Авангард Антон Курьянов КХЛ Юрий Карандин Михаил Гуляев Хоккей

Юрий Карандин похвалил «Авангард» за системную работу.

«Видна системная работа. Из последнего – подписание трехлетнего контракта с защитником Гуляевым, а ведь из многих клубов такие перспективные игроки, едва сверкнув, бегут за океан.

Чуть раньше возникли в Омске проблемы с большинством – генменеджер Курьянов тут же вышел на лед, как в прошлом сезоне, потренировал, подтянул. Работа!

Так что за «Авангард» не беспокоюсь. Команда живет», – сказал почетный вице-президент ФХР и бывший арбитр.

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1 комментарий

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Огюст
А никто и не "закапывал "Авангард- ясно , что в восьмерке Востока будет Вон как переломил игру с Локомотивом и победил ! !
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