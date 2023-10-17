Карандин об «Авангарде»: «Видна системная работа. Продлили Гуляева, а ведь из многих клубов такие перспективные игроки бегут за океан»
Юрий Карандин похвалил «Авангард» за системную работу.
«Видна системная работа. Из последнего – подписание трехлетнего контракта с защитником Гуляевым, а ведь из многих клубов такие перспективные игроки, едва сверкнув, бегут за океан.
Чуть раньше возникли в Омске проблемы с большинством – генменеджер Курьянов тут же вышел на лед, как в прошлом сезоне, потренировал, подтянул. Работа!
Так что за «Авангард» не беспокоюсь. Команда живет», – сказал почетный вице-президент ФХР и бывший арбитр.
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