Карандин об «Авангарде»: «Видна системная работа. Продлили Гуляева, а ведь из многих клубов такие перспективные игроки бегут за океан»

Юрий Карандин похвалил «Авангард» за системную работу.

«Видна системная работа. Из последнего – подписание трехлетнего контракта с защитником , а ведь из многих клубов такие перспективные игроки, едва сверкнув, бегут за океан.

Чуть раньше возникли в Омске проблемы с большинством – генменеджер тут же вышел на лед, как в прошлом сезоне, потренировал, подтянул. Работа!

Так что за « » не беспокоюсь. Команда живет», – сказал почетный вице-президент ФХР и бывший арбитр.