Бадди Робинсон о получении гражданства РФ: «Если мой контракт продлят и я продолжу играть в КХЛ, рассмотрю такой вариант»

Теги Трактор КХЛ натурализация Бадди Робинсон Хоккей

Бадди Робинсон высказался о натурализации легионеров в Фонбет Чемпионате КХЛ.

– Американец Бреннан Менелл и канадец Кэмерон Ли приняли российское гражданство. На очереди еще один канадец Брендан Лапсик. Что ты думаешь по этому поводу?

– Думаю, что получение российских паспортов в этом случае выгодно и для игрока, и для команды. Команде не нужно использовать позицию легионера на такого игрока, что, конечно, помогает клубу.

Как я уже сказал, если мой контракт продлят и я продолжу играть в КХЛ, а такой вариант поможет моей команде, сделает лучше ей и моей карьере, то рассмотрю такой вариант, – сказал американский нападающий «Трактора» Бадди Робинсон.

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