Тренер «Трактора» Заварухин о победе над «Авангардом»: «Попытались залезть ребятам в голову – получилось. Хорошее движение, много атаковали – мы довольны»
Алексей Заварухин рассказал о победе над «Авангардом».
«Трактор» выиграл со счетом 4:1 в первом матче после отставки Анвара Гатиятулина.
– Провели хороший матч. Видно, что у ребят было хорошее движение, много играли в атаке. Забили хорошие голы. Мы довольны.
– Что вы изменили, когда ваш статус в команде изменился?
– За один день тяжело что-то поменять. Немного попытались залезть ребятам в голову. Я считаю, что это получилось.
Немного поменяли звенья – это тоже сработало. Все четыре звена играли сегодня играли в хороший хоккей.
– У «Трактора» были проблемы с третьими периодами. Команда здорово провела этот отрезок матча.
– Это надуманная история про третьи периоды. В третьем периоде мы играем очень прилично. Просто не могли забить.
– По статистике.
– Статистика — вещь упрямая. Я согласен. Глобальной проблемы я не вижу.
– Как оцените игру новичков «Трактора» Бадди Робинсона и Мэдисона Боуи?
– Молодцы. Хорошо влились в коллектив. Придали позитив в раздевалке. На сегодняшний день мы ими довольны.
– Вы вернули в состав Никиту Тертышного. Планируете дальше его использовать?
– Шанс предоставлен. Все зависит от него. Парень он мастеровитый. Все в его руках.
– Виталий Кравцов находится с командой в поездке. Ожидать его выход на лед в ближайших матчах?
– Да, планируем, что в ближайшее время он выйдет.
По его готовности будем смотреть, заводить его в состав или нет, – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Алексей Заварухин.
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