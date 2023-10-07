Тренер «Трактора» Заварухин о победе над «Авангардом»: «Попытались залезть ребятам в голову – получилось. Хорошее движение, много атаковали – мы довольны»

Теги Авангард Трактор Алексей Заварухин КХЛ Мэдисон Боуи Бадди Робинсон Виталий Кравцов Никита Тертышный Хоккей

Алексей Заварухин рассказал о победе над «Авангардом».

«Трактор» выиграл со счетом 4:1 в первом матче после отставки Анвара Гатиятулина.

– Провели хороший матч. Видно, что у ребят было хорошее движение, много играли в атаке. Забили хорошие голы. Мы довольны.

– Что вы изменили, когда ваш статус в команде изменился?

– За один день тяжело что-то поменять. Немного попытались залезть ребятам в голову. Я считаю, что это получилось.

Немного поменяли звенья – это тоже сработало. Все четыре звена играли сегодня играли в хороший хоккей.

– У «Трактора» были проблемы с третьими периодами. Команда здорово провела этот отрезок матча.

– Это надуманная история про третьи периоды. В третьем периоде мы играем очень прилично. Просто не могли забить.

– По статистике.

– Статистика — вещь упрямая. Я согласен. Глобальной проблемы я не вижу.

– Как оцените игру новичков «Трактора» Бадди Робинсона и Мэдисона Боуи?

– Молодцы. Хорошо влились в коллектив. Придали позитив в раздевалке. На сегодняшний день мы ими довольны.

– Вы вернули в состав Никиту Тертышного. Планируете дальше его использовать?

– Шанс предоставлен. Все зависит от него. Парень он мастеровитый. Все в его руках.

Виталий Кравцов находится с командой в поездке. Ожидать его выход на лед в ближайших матчах?

– Да, планируем, что в ближайшее время он выйдет.

По его готовности будем смотреть, заводить его в состав или нет, – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Алексей Заварухин.

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8 комментариев

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Sergey2517
Пошла жара.Трактор с победой!Бурдасов не очень…😎
+2
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Тимур Тухватулин
Как я и говорил всё плохое пройдет и наступит время побед,Анвару я пожелаю набраться новых идей и стратегий,а Трактору давить на полную время пришло.
+1
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Сергей Окунев
а где Дер,-Акучинцев ?
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Николай Григоренко
Ребята реально играли в атаку прям классно, особенно Ткачёв и Шабанов,а что с Бурдасом?
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Sergey2517
А.Заварухин 🤝
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Николай Григоренко
Ответ Сергей Окунев
а где Дер,-Акучинцев ?
травма,3 недели выбыл
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Владимир Кутепов
Ответ Сергей Окунев
а где Дер,-Акучинцев ?
травмирован.
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Сергей Окунев
Ответ Владимир Кутепов
травмирован.
спасибо
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