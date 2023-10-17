Тренер «Трактора» Заварухин о том, доволен ли легионерами: «Мы проиграли. «Амур» поймал нас на ошибках – это надломило»

Теги Трактор Амур Алексей Заварухин КХЛ Бадди Робинсон Хоккей

Алексей Заварухин высказался после поражения от «Амура».

«Трактор» проиграл со счетом 2:3 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Ребята вышли на игру с хорошим настроем. Видно было, что заряжены, что хотели победить. Это самое главное.

Проделали большой объем работы, много бросали. Забили хороший гол. Соперник во втором периоде поймал нас на контратаках.

Нужно отдать должное «Амуру». Они очень много шайб поймали на себя. Это очень дорогого стоит.

– С чем связаны изменения в звене Бадди Робинсона?

– Мы начали проигрывать. Нужно было что-то делать. Мы искали оптимальные варианты, чтобы усилить нашу игру.

– Довольны игрой легионеров?

– Мы проиграли.

– Первые полтора периода «Трактор» владел подавляющим преимуществом. Почему после двух пропущенных шайб команда впала в ступор?

– Мы играли в атаке. Соперник на наших ошибках поймал нас. Да, это надломило.

На третий период ребята вышли с мыслью отыграться. Были хорошие моменты, забили гол. Сейчас им сказали, что просто так голы не даются.

Надо больше работать, закрывать вратаря и реализовывать то, что мы создаем, – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Алексей Заварухин.

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1 комментарий

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Mixa174
писец подкрался откуда не ждали.. Анвар ушел.. а осталось все так же.. еще пару игр и я буду кричать Верните Анвара демоны
+2
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+2
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