Форвард «Трактора» Робинсон: «Моя дебютная игра выдалась не такой, как мы все ожидали. Буду стараться становиться лучше»

Теги Салават Юлаев Трактор КХЛ Бадди Робинсон Хоккей

Нападающий «Трактора» Бадди Робинсон оценил свой дебют.

«Трактор» уступил со счетом 0:4 «Салавату Юлаеву»

«Хочу отметить поддержку болельщиков – они были потрясающими даже в таком матче. Моя дебютная игра выдалась не такой, как мы все ожидали. Но я буду стараться становиться лучше от игры к игре, набирать свою форму.

Матч был достаточно равным, соперник использовал свои шансы, а мы – нет. Надо было каждую смену играть так, будто счет на табло 0:0.

Доброматч? Считаю, что очень важно проводить такие матчи в поддержку детей. Каждый ребенок, который увидит свой рисунок на джерси, сможет ощутить себя частью этой игры. Приятно видеть радость детей», – сказал Робинсон.

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