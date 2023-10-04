Форвард «Трактора» Робинсон: «Моя дебютная игра выдалась не такой, как мы все ожидали. Буду стараться становиться лучше»

Нападающий «Трактора» Бадди Робинсон оценил свой дебют.

«Трактор» уступил со счетом 0:4 «Салавату Юлаеву»

«Хочу отметить поддержку болельщиков – они были потрясающими даже в таком матче. Моя дебютная игра выдалась не такой, как мы все ожидали. Но я буду стараться становиться лучше от игры к игре, набирать свою форму.

Матч был достаточно равным, соперник использовал свои шансы, а мы – нет. Надо было каждую смену играть так, будто счет на табло 0:0.

Доброматч? Считаю, что очень важно проводить такие матчи в поддержку детей. Каждый ребенок, который увидит свой рисунок на джерси, сможет ощутить себя частью этой игры. Приятно видеть радость детей», – сказал Робинсон.