Жамнов о 5:2 с «Сочи»: «Когда повели в третьем периоде, появилась какая-то вальяжность и чуть отдали инициативу. Но в целом ребята – молодцы»

Теги Спартак Алексей Жамнов КХЛ Сочи Хоккей

Алексей Жамнов оценил победу «Спартака» над «Сочи» (5:2) в КХЛ.

«Думаю, что игра складывалась для нас неплохо. В целом ребята неплохо начали этот матч – понимали, что соперник достаточно серьезный, и настраивались на него. Знали, что две игры через день, поэтому нельзя расслабляться.

Когда уже повели в третьем периоде, появилась какая-то вальяжность и чуть отдали инициативу. Но в целом ребята – молодцы, готовимся к следующему матчу», – сказал главный тренер «Спартака».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий