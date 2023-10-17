Жамнов о 5:2 с «Сочи»: «Когда повели в третьем периоде, появилась какая-то вальяжность и чуть отдали инициативу. Но в целом ребята – молодцы»

Алексей Жамнов оценил победу «Спартака» над «Сочи» (5:2) в КХЛ.

«Думаю, что игра складывалась для нас неплохо. В целом ребята неплохо начали этот матч – понимали, что соперник достаточно серьезный, и настраивались на него. Знали, что две игры через день, поэтому нельзя расслабляться.

Когда уже повели в третьем периоде, появилась какая-то вальяжность и чуть отдали инициативу. Но в целом ребята – молодцы, готовимся к следующему матчу», – сказал главный тренер « ».