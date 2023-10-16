Мичков забил «Спартаку». Это 6-й гол форварда в сезоне – он набрал 13 очков в 12 играх за «Сочи»
Матвей Мичков набрал 13-й результативный балл составе в «Сочи».
«Сочи» проиграл «Спартаку» (2:5) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
В третьем периоде 18-летний нападающий Матвей Мичков отметился заброшенной шайбой.
В этом матче форвард также нанес шесть бросков по воротам и провел на льду 17 минут и 7 секунд.
В общей сложности Мичков набрал 13 (6+7) очков в 12 матчах за «Сочи» в нынешнем сезоне. Форвард перешел в команду из СКА на правах аренды.
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