Мичков забил «Спартаку». Это 6-й гол форварда в сезоне – он набрал 13 очков в 12 играх за «Сочи»

Теги Спартак Филадельфия видео НХЛ КХЛ Сочи Матвей Мичков Хоккей

Матвей Мичков набрал 13-й результативный балл составе в «Сочи».

«Сочи» проиграл «Спартаку» (2:5) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

В третьем периоде 18-летний нападающий Матвей Мичков отметился заброшенной шайбой.

В этом матче форвард также нанес шесть бросков по воротам и провел на льду 17 минут и 7 секунд.

В общей сложности Мичков набрал 13 (6+7) очков в 12 матчах за «Сочи» в нынешнем сезоне. Форвард перешел в команду из СКА на правах аренды.

2 комментария

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Британский шпион
Если останется на уровне 0.8-1 очков за игру, то нужно будет ехать уже смело в Филу не дожидаясь конца контракта, но больше верится, что марино замаринует его в СКА до конца карьеры.
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