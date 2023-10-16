Мичков забил «Спартаку». Это 6-й гол форварда в сезоне – он набрал 13 очков в 12 играх за «Сочи»

Матвей Мичков набрал 13-й результативный балл составе в «Сочи».

«Сочи» проиграл « » (2:5) в матче Фонбет чемпионата .

В третьем периоде 18-летний нападающий отметился заброшенной шайбой.

В этом матче форвард также нанес шесть бросков по воротам и провел на льду 17 минут и 7 секунд.

В общей сложности Мичков набрал 13 (6+7) очков в 12 матчах за « » в нынешнем сезоне. Форвард перешел в команду из СКА на правах аренды.