Голдобин забил 15-й гол в 20 матчах сезона. Тройка «Спартака» с Морозовым и Порядиным занимает три первых места в гонке бомбардиров КХЛ

Николай Голдобин продлил результативную серию до шести матчей.

« » победил « » (5:2) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Нападающий красно-белых отметился заброшенной шайбой во втором периоде.

На его счету теперь 31 (15+16) балл за результативность в 20 матчах чемпионата .

Его партнер по звену набрал 2 (1+1) очка в этом матче, а Павел Порядин провел игру без результативных действий.

Но три нападающих «Спартака» все еще занимают первые три места в гонке бомбардиров КХЛ. Голдобин набрал 31 балл, Морозов и Порядин – по 23 балла.