Голдобин забил 15-й гол в 20 матчах сезона. Тройка «Спартака» с Морозовым и Порядиным занимает три первых места в гонке бомбардиров КХЛ
Николай Голдобин продлил результативную серию до шести матчей.
«Спартак» победил «Сочи» (5:2) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Нападающий красно-белых Николай Голдобин отметился заброшенной шайбой во втором периоде.
На его счету теперь 31 (15+16) балл за результативность в 20 матчах чемпионата КХЛ.
Его партнер по звену Иван Морозов набрал 2 (1+1) очка в этом матче, а Павел Порядин провел игру без результативных действий.
Но три нападающих «Спартака» все еще занимают первые три места в гонке бомбардиров КХЛ. Голдобин набрал 31 балл, Морозов и Порядин – по 23 балла.
10 комментариев