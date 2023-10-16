Голдобин забил 15-й гол в 20 матчах сезона. Тройка «Спартака» с Морозовым и Порядиным занимает три первых места в гонке бомбардиров КХЛ

Теги Спартак видео КХЛ Николай Голдобин Сочи Павел Порядин Иван Морозов Хоккей

Николай Голдобин продлил результативную серию до шести матчей.

«Спартак» победил «Сочи» (5:2) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Нападающий красно-белых Николай Голдобин отметился заброшенной шайбой во втором периоде.

На его счету теперь 31 (15+16) балл за результативность в 20 матчах чемпионата КХЛ.

Его партнер по звену Иван Морозов набрал 2 (1+1) очка в этом матче, а Павел Порядин провел игру без результативных действий.

Но три нападающих «Спартака» все еще занимают первые три места в гонке бомбардиров КХЛ. Голдобин набрал 31 балл, Морозов и Порядин – по 23 балла.

10 комментариев

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aleksejsencov7@gmail.com
Такой Спартак, с такими мастерами, как Колян в составе, просто подарок их прекрасным болельщикам, коим я являюсь! Всех с победой!!!
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Ярик01
И шестая победа подряд. Весёлая команда
+9
-1
+8
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камикадзе
Лучший!
+7
-1
+6
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Valentin Efimenko
Там Хохлачев аж на машины бросается от досады
+3
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+3
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Сергей!
Очень красиво играет Спартак, а эти парни просто разрывают, ждём побед дальше
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закрыт по беспределу
Нехило сообразили на троих
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Nekrasof
Что-то реакция Вротенберга запоздалая, пока не слышно
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Реваль Кабиров
хочется отметить креативный выход из ворот легендарного третьяка. умеет же создавать шедевры!
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Machine Head
Голдобин в каждом матче долбит. Настоящий бомбардир. Хорошая тройка .
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Caniball
Ответ Ярик01
И шестая победа подряд. Весёлая команда
Ну тут уже если 6-ая подряд, то не веселая, а прагматично-веселая.
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