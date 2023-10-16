Губерниев о Малкине: «Он не только классный солист, но и командный игрок. Не удивлюсь, если он еще лет 5 будет играть на высоком уровне в НХЛ»

Теги Питтсбург Евгений Малкин НХЛ Дмитрий Губерниев Хоккей

Дмитрий Губерниев считает Евгения Малкина одним из лучших хоккеистов НХЛ.

В первых 3 играх сезона 37-летний нападающий «Питтсбурга» набрал 6 (2+4) очков.

«Евгений Малкин прекрасен. Он не только классный солист, но и командный игрок. Я не удивлюсь, если Малкин еще лет пять будет играть на высоком уровне в НХЛ.

То, что он показывает такую игру, совершенно нормально. Малкин блестяще готов, и мы можем только пожелать ему удачи.

Жду от него очередной хороший сезон, он один из лучших хоккеистов лиги», – сказал комментатор Дмитрий Губерниев.

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