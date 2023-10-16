Кержаков о том, за кого болеет в НХЛ: «За «Рейнджерс». И за Овечкина персонально. Очень хочется, чтобы он побил рекорд Гретцки»

Теги Рейнджерс Тампа-Бэй Вашингтон Александр Кержаков Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Спартак Суботица Андрей Василевский Игорь Шестеркин Спорт-Экспресс Хоккей

Александр Кержаков высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Гретцки.

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (822), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

– За какую команду НХЛ болеете?

– Конечно, за «Нью-Йорк Рейнджерс»! И за Овечкина персонально. Лично с Александром не знакомы, но очень хочется, чтобы он побил рекорд Гретцки.

Еще люблю всех наших вратарей. Шестеркина больше, потому что он за «Рейнджерс» играет.

А с Василевским, кстати, знаком, делал ему билеты на матч «Спартак» – «Нижний Новгород», когда мы обыграли красно-белых. Только вот мы с ним так и не пересеклись. Я после игры остался с командой, а он уже уехал , – сказал главный тренер «Спартака» из Суботицы Александр Кержаков.

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17 комментариев

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Один живой
1,5 сезона и рекорд падет. И Сане нужно перестать играть в рыцаря, а шмалять по пустым воротам в конце матчей. Мнения шмурновых никакого веса и значения не имеют.
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Recreated
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Splin
Сколтко можно носиться с этим 2, маскимум 2,5 сезона
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Иван Иванов
Полностью поддерживаю кержа
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demonklein
А это точно главные новости футбола?
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Splin
Ответ Vatikan
Лучше в этом, чего ждать-то? Потом на покой уже пора будет
более 70ти за сезон, ну вы приколист конечно😛☺️
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vzi
Ответ Vatikan
Лучше в этом, чего ждать-то? Потом на покой уже пора будет
Май френд, как ты себе представляешь 73 гола за сезон забить, если он дай бог 50 выбивал в последние полные сезоны.
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Vatikan
Ответ vzi
Май френд, как ты себе представляешь 73 гола за сезон забить, если он дай бог 50 выбивал в последние полные сезоны.
Вся команда на него, выдать самый лучший сезон в жизни!
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Splin
Ответ Recreated
Комментарий удален пользователем
2 сезона, максимум 2,5
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Стеф Курри
Ответ Один живой
1,5 сезона и рекорд падет. И Сане нужно перестать играть в рыцаря, а шмалять по пустым воротам в конце матчей. Мнения шмурновых никакого веса и значения не имеют.
А когда Овечкин играл в рыцаря и стеснялся этого? Когда в прошлом сезоне 4 шайбы подряд в пустые закинул?

Фанаты Алекса реально порой пугают своим отбитым фанатизмом
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Splin
Ответ Стеф Курри
А когда Овечкин играл в рыцаря и стеснялся этого? Когда в прошлом сезоне 4 шайбы подряд в пустые закинул? Фанаты Алекса реально порой пугают своим отбитым фанатизмом
Не понимаю этих воплей про пустые. Тот же рекорд, хоть и ненадолго, по пустым у Уйэна так что
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Сергей Орлов
Ответ Один живой
1,5 сезона и рекорд падет. И Сане нужно перестать играть в рыцаря, а шмалять по пустым воротам в конце матчей. Мнения шмурновых никакого веса и значения не имеют.
Так и Овечкинский рекорд также падет, Мэттьюз постарается.
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Один живой
Ответ Стеф Курри
А когда Овечкин играл в рыцаря и стеснялся этого? Когда в прошлом сезоне 4 шайбы подряд в пустые закинул? Фанаты Алекса реально порой пугают своим отбитым фанатизмом
да в прошлом году и перестал посреди сезона, если ты матчи смотрел. Никакого фанатизма нет, а про отбитый, это тебе виднее.
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