Кержаков о том, за кого болеет в НХЛ: «За «Рейнджерс». И за Овечкина персонально. Очень хочется, чтобы он побил рекорд Гретцки»
Александр Кержаков высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Гретцки.
Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (822), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
– За какую команду НХЛ болеете?
– Конечно, за «Нью-Йорк Рейнджерс»! И за Овечкина персонально. Лично с Александром не знакомы, но очень хочется, чтобы он побил рекорд Гретцки.
Еще люблю всех наших вратарей. Шестеркина больше, потому что он за «Рейнджерс» играет.
А с Василевским, кстати, знаком, делал ему билеты на матч «Спартак» – «Нижний Новгород», когда мы обыграли красно-белых. Только вот мы с ним так и не пересеклись. Я после игры остался с командой, а он уже уехал , – сказал главный тренер «Спартака» из Суботицы Александр Кержаков.
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