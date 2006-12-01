Капитан «Амура» Кондратьев попал в больницу после нападения рецидивиста. Преступник задержан

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Капитан «Амура» Максим Кондратьев попал в больницу в результате нападения рецидивиста. 

«Инцидент произошел 30 ноября у парковки одного из городских кафе. Защищая свою супругу, Кондратьев получил тяжелый удар в область головы.

Нападавший задержан органами полиции. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.

Сейчас Максим наблюдается в одной из краевых больниц, ему оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Он находится в сознании, его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Супруга игрока в инциденте не пострадала. Хоккейный клуб «Амур» оказывает игроку всю необходимую поддержку», – говорится в сообщении пресс-службы. 

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