Капитан «Амура» Кондратьев попал в больницу после нападения рецидивиста. Преступник задержан

Капитан «Амура» Максим Кондратьев попал в больницу в результате нападения рецидивиста.
«Инцидент произошел 30 ноября у парковки одного из городских кафе. Защищая свою супругу, Кондратьев получил тяжелый удар в область головы.
Нападавший задержан органами полиции. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.
Сейчас Максим наблюдается в одной из краевых больниц, ему оказывается квалифицированная медицинская помощь.
Он находится в сознании, его состояние оценивается как средней степени тяжести.
Супруга игрока в инциденте не пострадала. Хоккейный клуб «Амур» оказывает игроку всю необходимую поддержку», – говорится в сообщении пресс-службы.