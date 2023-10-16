Аймурзин о «Северстали»: «У нас дружный коллектив, без звезд. Мы молодые, агрессивные и нам есть что доказывать»

Теги Северсталь Андрей Козырев КХЛ Василий Токранов Кирилл Пилипенко Даниил Вовченко Данил Аймурзин Хоккей

Данил Аймурзин поделился мнением о тренере Андрее Козыреве.

– Андрей Леонидович [Козырев] – какой он человек?

– Всегда позитивный, всегда улыбается. Спрашивает о том, как дела и выспался ли ты. Не скажу, что он мягкий. В меру строгий, может найти спокойный подход. Если ошибаешься, то он скажет: «Да, ты совершил ошибку, но ты знаешь, как ее исправить».

Сильный тренер. Мне хотелось поработать с ним.

– У команды «Северсталь» есть свой характер?

– У нас дружный коллектив, без звезд. В раздевалке каждый может сказать слово. Мы молодые, агрессивные и нам есть то, что доказывать.

Мы все на одной волне. Слышим друг друга, стараемся учиться чему-то новому. Вася Токранов, Даня Вовченко, Кирилл Пилипенко – взрослые игроки, которые учат нас тому, чему когда-то учили их. А мы, молодые, в свою очередь, приносим что-то новое, – сказал форвард «Северстали» Данил Аймурзин.

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