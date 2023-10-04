Аймурзин о 4:1 с «Ак Барсом»: «У соперника много мастеров, мы просто старались играть в свой хоккей. Забили два быстрых гола, выстояли»

Данил Аймурзин подвел итоги матча против «Ак Барса» (4:1).

– Хорошо начали, забили два быстрых гола. Понимали, что в третьем периоде соперник побежит. Выстояли, хоть и пропустили ненужный гол.

– Что было самым сложным?

– У соперника много мастеров, мы просто старались играть в свой хоккей.

– В двух предыдущих матчах вы пропустили 10 голов. Как смогли исправить ошибки?

– На самом деле, мы совершали детские ошибки и пропускали ненужные голы. Зарабатывали ненужные удаления.

– Насколько адаптировался к новой системе?

– Все классно, тренерский штаб доверяет, ребята все плюс-минус одного возраста, одинаково мыслят.

– Строго ли спрашивают за ошибки?

– Есть глупые ошибки, а есть моменты, когда задумка была хорошая, а исполнить не получилось. За это ругать не будут.

– ли для тебя обмен в «Северсталь» шагом наверх?

– Не знаю, как бы все сложилось, если б я остался в Уфе. Рад, что оказался здесь, спасибо тренерскому штабу за доверие, – сказал нападающий «Северстали» .