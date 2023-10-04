Аймурзин о 4:1 с «Ак Барсом»: «У соперника много мастеров, мы просто старались играть в свой хоккей. Забили два быстрых гола, выстояли»
Данил Аймурзин подвел итоги матча против «Ак Барса» (4:1).
– Хорошо начали, забили два быстрых гола. Понимали, что в третьем периоде соперник побежит. Выстояли, хоть и пропустили ненужный гол.
– Что было самым сложным?
– У соперника много мастеров, мы просто старались играть в свой хоккей.
– В двух предыдущих матчах вы пропустили 10 голов. Как смогли исправить ошибки?
– На самом деле, мы совершали детские ошибки и пропускали ненужные голы. Зарабатывали ненужные удаления.
– Насколько адаптировался к новой системе?
– Все классно, тренерский штаб доверяет, ребята все плюс-минус одного возраста, одинаково мыслят.
– Строго ли спрашивают за ошибки?
– Есть глупые ошибки, а есть моменты, когда задумка была хорошая, а исполнить не получилось. За это ругать не будут.
– Стал ли для тебя обмен в «Северсталь» шагом наверх?
– Не знаю, как бы все сложилось, если б я остался в Уфе. Рад, что оказался здесь, спасибо тренерскому штабу за доверие, – сказал нападающий «Северстали» Данил Аймурзин.
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