«Северсталь» забила «Спартаку» два гола за 2:29 с начала игры. Рыбар заменил Сковронского в воротах
«Северсталь» забила два гола «Спартаку» за две минуты матча.
Команды проводят игру в рамках Фонбет чемпионата КХЛ.
Череповчане под руководством Андрея Козырева забросили две шайбы в начале игры: на 34-й секунде отличился Данил Аймурзин, а на отметке 2:29 преимущество удвоил Дмитрий Моисеев.
После этого тренерский штаб красно-белых заменил голкипера Андрея Сковронского на Патрика Рыбара.
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