«Северсталь» забила «Спартаку» два гола за 2:29 с начала игры. Рыбар заменил Сковронского в воротах

«Северсталь» забила два гола «Спартаку» за две минуты матча.

Команды проводят игру в рамках Фонбет чемпионата КХЛ.

Череповчане под руководством Андрея Козырева забросили две шайбы в начале игры: на 34-й секунде отличился , а на отметке 2:29 преимущество удвоил .

После этого тренерский штаб красно-белых заменил голкипера Андрея Сковронского на .