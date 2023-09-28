«Северсталь» забила «Спартаку» два гола за 2:29 с начала игры. Рыбар заменил Сковронского в воротах

Теги Северсталь Спартак видео КХЛ Дмитрий Моисеев Патрик Рыбар Данил Аймурзин Андрей Сковронский Хоккей

«Северсталь» забила два гола «Спартаку» за две минуты матча.

Команды проводят игру в рамках Фонбет чемпионата КХЛ.

Череповчане под руководством Андрея Козырева забросили две шайбы в начале игры: на 34-й секунде отличился Данил Аймурзин, а на отметке 2:29 преимущество удвоил Дмитрий Моисеев.

После этого тренерский штаб красно-белых заменил голкипера Андрея Сковронского на Патрика Рыбара.

3 комментария

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Russ Ivan
Просто беда в обороне, меньше трёх КБ не пропускают...
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HockeyMan
А дальше было самое интересное)))
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