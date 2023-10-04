Форвард «Северстали» Ильин о 4:1 с «Ак Барсом»: «С каждой командой играем в свой хоккей, не подстраиваемся: быстрые передачи, тики-така. Как «Барселона»

Теги Ак Барс Северсталь КХЛ Данил Аймурзин Михаил Ильин Хоккей

Михаил Ильин высказался после победы «Северстали» над «Ак Барсом» (4:1).

– Ты отметился голом в ворота «Ак Барса». Расскажи, как это было?

– Забросили шайбу в зону, защитник «Ак Барса» выбросил ее по борту. Я отдал Мурзику [Данилу Аймурзину] пас в центр, он дальше сделал улитку и отдал защитнику. Тот бросил, шайба мне отскочила, и я удачно попал по ней.

– Показалось, что матч сложился для вас довольно легко.

– Скажу, что было непросто. В составе «Ак Барса» такие игроки... В первом периоде мы хорошо сыграли, во втором – они. В третьем стали играть попроще, и это принесло результат.

– Старались делать акцент на скорости? «Ак Барс» довольно возрастная команда

– Мы с каждой командой играем в свой хоккей, не подстраиваемся под соперника: быстрые передачи, тики-така. Как «Барселона».

– В этом сезоне довольно много очков набираешь. Что тебе помогает?

– Доверие есть от тренера. Также наш хоккей мне нравится, в который мы играем. Все через пас, не надо бегать за шайбой. Ну я бегать особо не умею. Этот хоккей мне подходит, поэтому удается набирать очки, – сказал 18-летний нападающий «Северстали» Михаил Ильин.

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1 комментарий

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sd4fmwrvz8
Да вчера не плохо катали шайбу , как торпедо возило ак-барс )))похоже было
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