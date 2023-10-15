Хохлачев поехал с «Амуром» на выездные матчи после инцидента с машиной. Балдаев и Грецкий тоже в составе

Теги Трактор Амур Автомобилист Торпедо КХЛ Александр Хохлачев Виктор Балдаев Вячеслав Грецкий Хоккей

Александр Хохлачев не был отстранен «Амуром» на фоне скандала в Хабаровске.

Ранее сообщалось, что форвард, вероятно, запрыгнул на крышу чужой машины в ночь после поражения от «Ак Барса» (2:3) в КХЛ.

Сегодня «Амур» объявил, что на выездные матчи против «Трактора», «Автомобилиста» и «Торпедо» поехали 27 игроков, и Хохлачев – в том числе. Защитник Виктор Балдаев и нападающий Вячеслав Грецкий, которые, как предполагается, находились в компании Александра, тоже в заявке.

Грецкого не было с Хохлачевым, запрыгнувшим на крышу автомобиля в Хабаровске («Матч ТВ»)

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6 комментариев

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hett
на крыше машины поехал?
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Операция Ы
Протестит ряд авто в ходе выездной серии)
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мик джагер
да это не он был ....
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Мая Харошинькая
а чем трактор не авто, хохлачев такое не пропустит
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Огюст
Автомобилисты и Трактористы городов , куда едет играть "Амур" с Хохлачёвым ,убирайте в гаражи свою технику !
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Персональные данные Номер 67327384
А после такого перформанса разве машина не становится дороже раз в десять. Великий Хохлачев все-таки вмятину оставил.
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