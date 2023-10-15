Дмитрий Федоров о клипе Земфиры* и Хохлачеве: «Есть ли там комментарии о том, что по машинам ходить неприлично и противозаконно? Или это красиво, голос эпохи?»

Теги Амур Дмитрий Федоров КХЛ МХЛ Чайка Александр Хохлачев Земфира Матч ТВ музыка Хоккей

Дмитрий Федоров выложил клип на фоне ситуации с Александром Хохлачевым.

Сообщалось, что форвард «Амура», вероятно, запрыгнул на крышу чужой машины в ночь после поражения от «Ак Барса» (2:3) в КХЛ.

Федоров опубликовал песню Земфиры* «Искала» – герои музыкального видео тоже ходят по автомобилям.

«Под этим клипом с 29 млн просмотров около 3 тысяч комментариев. Интересно, есть там хотя бы пару комментариев о том, что по машинам ходить неприлично и противозаконно? Или в клипе это красиво, завораживает, там голос эпохи, бла-бла-бла, а в повседневной жизни мы осуждаем подобное поведение? Тогда это лицемерие и дикое фарисейство.

Здорово, что в хоккее высокие стандарты поведения. И хоккеистам нельзя то, что эстетизируется и героизируется в творчестве певцов, артистов, кинорежиссеров и т.п.

Иногда мне кажется, что мы в целом (не берем отдельные пьяные случаи) в хоккейном сообществе – нормальные люди, а вот мир вокруг нас совершенно безумен», – написал ведущий «Матч ТВ» и ассистент главного тренера «Чайки».

* – признана в России иностранным агентом

Материалы по теме

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Stop-D
Он реально сравнивает клип и реальную жизнь?)))
+47
-1
+46
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Аврал
Адвокат любого убийцы может аппелировать в суде фильмами Брат-2 и Жмурки?:)
+16
-1
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nikita Nikitin
Что он сказал? Я вообще ничего не понял.
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Machine Head
Дмитрий, для тех кто не смотрит клипы Земфиры и для любого нормального человека это недостойное поведение. О чем тут рассуждать.
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Орлов
Фёдорову голову напекло что ли?)
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Анатолий Дмитриевич
Федоров - идиот))
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
SmilingBy
Ответ Nikita Nikitin
Что он сказал? Я вообще ничего не понял.
Земфира - фу плохая, алкаш с клюшкой - жертва гонимая обществом.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь Новиков
Как будто такое поведение в клипе как-то оправдывает хоккеиста. Странная мысль вообще.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
prosto D.
Типа если получаешь 6 миллионов рублей в месяц, то можно прыгать по чужим машинам?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lanc
А как много всего поломали в фильме "Невероятные приключения итальянцев в России". Федоров требует осудить этот фильм?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Леван Мкртчян
Ответ Stop-D
Он реально сравнивает клип и реальную жизнь?)))
Кажется, если правильно помню, в клипе к песне " we are the world" демонстрируются кадры с испытанием ядерного оружия .
А в клипе на трек Эминема "3 A.M" точно есть сцены расчлененки.
Молимся, чтобы эти клипы случайно не оказались в рекомендациях Федорова
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ням ням
Ответ Леван Мкртчян
Кажется, если правильно помню, в клипе к песне " we are the world" демонстрируются кадры с испытанием ядерного оружия . А в клипе на трек Эминема "3 A.M" точно есть сцены расчлененки. Молимся, чтобы эти клипы случайно не оказались в рекомендациях Федорова
Да что там, в клипе Bon Jovi "It’s my life" главный герой (его зовут Томми), спеша на встречу с подругой (ее зовут, естественно, Джина), не просто бежит по крышам автомобилей, застрявших в пробке в туннеле (застряли они из-за выступления в этом туннеле самих Bon Jovi), но и проваливается через люк в салон одного из них 😱
Сколько там миллиардов просмотров у клипа, не напомните?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фёдор Кузнецов
Ответ Nikita Nikitin
Что он сказал? Я вообще ничего не понял.
Сказал что, то что выглядит нормально в мире шоу бизнеса в хоккее осуждается
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий