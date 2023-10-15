Дмитрий Федоров о клипе Земфиры* и Хохлачеве: «Есть ли там комментарии о том, что по машинам ходить неприлично и противозаконно? Или это красиво, голос эпохи?»

Дмитрий Федоров выложил клип на фоне ситуации с Александром Хохлачевым.

Сообщалось, что форвард « », вероятно, запрыгнул на крышу чужой машины в ночь после поражения от «Ак Барса» (2:3) в .

Федоров опубликовал песню Земфиры* «Искала» – герои музыкального видео тоже ходят по автомобилям.

«Под этим клипом с 29 млн просмотров около 3 тысяч комментариев. Интересно, есть там хотя бы пару комментариев о том, что по машинам ходить неприлично и противозаконно? Или в клипе это красиво, завораживает, там голос эпохи, бла-бла-бла, а в повседневной жизни мы осуждаем подобное поведение? Тогда это лицемерие и дикое фарисейство.

Здорово, что в хоккее высокие стандарты поведения. И хоккеистам нельзя то, что эстетизируется и героизируется в творчестве певцов, артистов, кинорежиссеров и т.п.

Иногда мне кажется, что мы в целом (не берем отдельные пьяные случаи) в хоккейном сообществе – нормальные люди, а вот мир вокруг нас совершенно безумен», – написал ведущий « » и ассистент главного тренера «Чайки».

* – признана в России иностранным агентом