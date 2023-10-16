КХЛ определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.

Лучшим вратарем признан (« »), одержавший 3 победы в 3 матчах недели. Он отразил 97,44% бросков при коэффициенте надежности 0,67. В матче с «Динамо» Проскуряков сыграл на ноль.

Лучшим защитником стал (« »), набравший 4 (1+3) очка в 3 играх Фонбет Чемпионата КХЛ. Он не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+3». Его шайба в матче с «Автомобилистом» стала победной. На его счету также 2 силовых приема и 3 блокированных броска.

Лучшим нападающим признан Николай Голдобин (« »). Он набрал 9 (3+6) очков в 3 играх недели. Голдобин не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+3». Его шайба в матче с ЦСКА стала победной.