Проскуряков, Хафизуллин и Голдобин – лучшие игроки недели в КХЛ

Теги Авангард Салават Юлаев Спартак рейтинги Илья Проскуряков КХЛ Динар Хафизуллин Николай Голдобин Хоккей

КХЛ определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.

Лучшим вратарем признан Илья Проскуряков («Авангард»), одержавший 3 победы в 3 матчах недели. Он отразил 97,44% бросков при коэффициенте надежности 0,67. В матче с «Динамо» Проскуряков сыграл на ноль. 

Лучшим защитником стал Динар Хафизуллин («Салават Юлаев»), набравший 4 (1+3) очка в 3 играх Фонбет Чемпионата КХЛ. Он не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+3». Его шайба в матче с «Автомобилистом» стала победной. На его счету также 2 силовых приема и 3 блокированных броска. 

Лучшим нападающим признан Николай Голдобин («Спартак»). Он набрал 9 (3+6) очков в 3 играх недели. Голдобин не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+3». Его шайба в матче с ЦСКА стала победной.

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Марат Адилов
старички выдают)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий