Экс-форвард «Спартака» Злодеев подписал 1-летний контракт с фармом «Ванкувера»

Форвард Дмитрий Злодеев стал игроком «Эбботсфорда» из .

21-летний россиянин подписал с фарм-клубом « » однолетний контракт.

В начале мая « » выменял нападающего у « » как часть сделки по Павлу Порядину, но в конце августа нижнекамцы расстались со .

В прошлом сезоне в 18 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ он сделал одну голевую передачу.

В 33 играх ВХЛ за «Химик» на его счету 13 (7+6) очков, в 17 матчах Кубка Петрова Злодеев забросил 3 шайбы, став в составе воскресенского клуба победителем плей-офф.