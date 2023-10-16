Экс-форвард «Спартака» Злодеев подписал 1-летний контракт с фармом «Ванкувера»
Форвард Дмитрий Злодеев стал игроком «Эбботсфорда» из АХЛ.
21-летний россиянин подписал с фарм-клубом «Ванкувера» однолетний контракт.
В начале мая «Нефтехимик» выменял нападающего у «Спартака» как часть сделки по Павлу Порядину, но в конце августа нижнекамцы расстались со Злодеевым.
В прошлом сезоне в 18 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ он сделал одну голевую передачу.
В 33 играх ВХЛ за «Химик» на его счету 13 (7+6) очков, в 17 матчах Кубка Петрова Злодеев забросил 3 шайбы, став в составе воскресенского клуба победителем плей-офф.
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