Экс-форвард «Спартака» Злодеев подписал 1-летний контракт с фармом «Ванкувера»

Теги Нефтехимик Спартак Ванкувер НХЛ АХЛ КХЛ Дмитрий Злодеев Эбботсфорд Хоккей

Форвард Дмитрий Злодеев стал игроком «Эбботсфорда» из АХЛ.

21-летний россиянин подписал с фарм-клубом «Ванкувера» однолетний контракт.

В начале мая «Нефтехимик» выменял нападающего у «Спартака» как часть сделки по Павлу Порядину, но в конце августа нижнекамцы расстались со Злодеевым.

В прошлом сезоне в 18 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ он сделал одну голевую передачу.

В 33 играх ВХЛ за «Химик» на его счету 13 (7+6) очков, в 17 матчах Кубка Петрова Злодеев забросил 3 шайбы, став в составе воскресенского клуба победителем плей-офф.

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2 комментария

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balander09
капитан Злодеев)
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lexakarabut
Ответ balander09
капитан Злодеев)
наконец-то достойный соперник капитану Пронину
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