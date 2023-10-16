Буцаев об отставке Гатиятулина: «Трактор» шел в восьмерке. В СМИ было негативное поле, что команда показывал не такой яркий хоккей, который бы хотели видеть»

Вячеслав Буцаев прокомментировал отставку Анвара Гатиятулина из «Трактора».

– Очень тяжело давать оценку, не находясь внутри. Естественно, это всегда неприятно. Команда Гатиятулина шла в восьмерке.

В СМИ было негативное поле, что « » показывал не такой яркий хоккей, который бы хотели видеть болельщики и, возможно, руководители. К этому накладывалось прошлогоднее неудачное выступление команды.

На старте сезона команда столкнулась с травмами ряда ведущих игроков, без которых тяжело играть ровно и стабильно. Думаю, что «Трактор» набрал бы ход под руководством достаточно опытного специалиста после возвращения травмированных игроков. У всех бывают осечки, но чтобы преодолеть какую-то вершину, нужно пройти через разные испытания.

Мы понимаем, что и от легионеров «Трактора» ждут более качественной игры. Мы можем только догадываться, но поверьте, что тренер всегда должен быть готов к любому повороту событий.

– Говорят, что Гатиятулину дали возможность выбрать лишь одного помощника – Макрицкого, остальных ставило руководство…

– Это очень сложный вопрос, мы не знаем, как было на самом деле. Но если это было действительно так, то, возможно, это повлияло на микроклимат и качество работы тренерского штаба, – сказал бывший тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Вячеслав Буцаев.