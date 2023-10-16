Буцаев об отставке Гатиятулина: «Трактор» шел в восьмерке. В СМИ было негативное поле, что команда показывал не такой яркий хоккей, который бы хотели видеть»

Теги Трактор травмы Вячеслав Буцаев КХЛ Анвар Гатиятулин Хоккей

Вячеслав Буцаев прокомментировал отставку Анвара Гатиятулина из «Трактора».

– Очень тяжело давать оценку, не находясь внутри. Естественно, это всегда неприятно. Команда Гатиятулина шла в восьмерке.

В СМИ было негативное поле, что «Трактор» показывал не такой яркий хоккей, который бы хотели видеть болельщики и, возможно, руководители. К этому накладывалось прошлогоднее неудачное выступление команды.

На старте сезона команда столкнулась с травмами ряда ведущих игроков, без которых тяжело играть ровно и стабильно. Думаю, что «Трактор» набрал бы ход под руководством достаточно опытного специалиста после возвращения травмированных игроков. У всех бывают осечки, но чтобы преодолеть какую-то вершину, нужно пройти через разные испытания.

Мы понимаем, что и от легионеров «Трактора» ждут более качественной игры. Мы можем только догадываться, но поверьте, что тренер всегда должен быть готов к любому повороту событий.

– Говорят, что Гатиятулину дали возможность выбрать лишь одного помощника – Макрицкого, остальных ставило руководство…

– Это очень сложный вопрос, мы не знаем, как было на самом деле. Но если это было действительно так, то, возможно, это повлияло на микроклимат и качество работы тренерского штаба, – сказал бывший тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Вячеслав Буцаев.

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1 комментарий

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nemishiko
Ну, игра Трактора была действительно невнятной, а уж третьи периоды вообще стали притчей во языцех
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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