Путин о хоккее: «Начал кататься на коньках 10 лет назад. Играю до сих пор. Командные виды спорта дают возможность по-настоящему отдохнуть от дел»

Владимир Путин высказался касательно игры в хоккей.

– Мы смотрели некоторые материалы и увидели, что в 2015, 2017 годах вы еще тренировались и учились играть в хоккей, и у вас неплохо получалось, вы забивали немало голов.

– Да, я начал кататься на коньках только десять лет назад. До этого я не умел не только кататься на коньках, стоять на них не умел. Но вот десять лет назад попробовал, начал и играю до сих пор.

Почему раньше? Я и сейчас играю. Сейчас этим занимаюсь с удовольствием. Командные виды спорта всегда интересны, эмоциональны, захватывают, дают возможность по-настоящему отдохнуть от текущих дел.

– Так, получается, вы одновременно учились кататься на коньках и играть в хоккей?

– Да, конечно. Для меня это было одно и то же, – заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая.