Путин о хоккее: «Начал кататься на коньках 10 лет назад. Играю до сих пор. Командные виды спорта дают возможность по-настоящему отдохнуть от дел»

Теги Владимир Путин любительский хоккей Политика Хоккей

Владимир Путин высказался касательно игры в хоккей.

– Мы смотрели некоторые материалы и увидели, что в 2015, 2017 годах вы еще тренировались и учились играть в хоккей, и у вас неплохо получалось, вы забивали немало голов.

– Да, я начал кататься на коньках только десять лет назад. До этого я не умел не только кататься на коньках, стоять на них не умел. Но вот десять лет назад попробовал, начал и играю до сих пор.

Почему раньше? Я и сейчас играю. Сейчас этим занимаюсь с удовольствием. Командные виды спорта всегда интересны, эмоциональны, захватывают, дают возможность по-настоящему отдохнуть от текущих дел.

– Так, получается, вы одновременно учились кататься на коньках и играть в хоккей?

– Да, конечно. Для меня это было одно и то же, – заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая.

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24 комментария

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Olga.t
Вот пусть и занимается безобидной игрой в хоккей, а от других дел отойдёт. Страна будет благодарна.
+58
-7
+51
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Ебздрогыч
Какой талантливый человек - только встал на коньки и сразу научился в хоккей играть, забивать много голов!
+30
-11
+19
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dpv
Ответ Olga.t
Вот пусть и занимается безобидной игрой в хоккей, а от других дел отойдёт. Страна будет благодарна.
Че уж страна. Пол земного шара выдохнут с облегчением.
+28
-9
+19
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Виталий ВВАЙ
Ротенберг не спи, пора брать в СКА этого нападающего.
+12
-1
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Bartez1986
Вы забивали немало голов (с) Ну так если защитники расступаются, а вратарь отворачивается в момент броска, немудрено забивать-то
+11
-1
+10
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dpv
Ответ Ебздрогыч
Какой талантливый человек - только встал на коньки и сразу научился в хоккей играть, забивать много голов!
Примерно как Йозе Марино ))) только тот еще тренировать сразу научился.
+10
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Бене Гессерит
Ответ El Cazador
Ты Екатерина Подгорная, опубликовавшая эту новость? Как у тебя получается вылазить за плюсиками в ту же минуту-две?
Ещё один гений 🤣
А для тебя новость, что на сайте большая аудитория? У его слабого коммента 4 плюса, ты думаешь, что ты один уникальный в первую минуту зашёл новость прочитать, и эти 4 плюса — это какой-то заговор?
+4
-1
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El Cazador
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Ответ felipe89
Я сам удивляюсь, но если ты не в курсе - это главный плюсоплëт сайта)
Это какая то нейросеть, генерирующая однотипные мейнстримовые комменты и никогда ни с кем не вступающая в диалог) это что за уникум такой, которому ни с кем неохота пообщаться?) реально из редакции, что ли
+3
0
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BillShen
Желаю хоть раз в жизни сыграть против пятерки
Задоров- Каспарайтис
Свечников - Панарин - Ягр
на воротах Гашек. Пару раз в борт прижмут ботоксом - поймешь, что хоккей - это не когда Марино отъезжает от тебя на 3 метра, понимая, что папе надо получить новый контракт на очередной крымский мост.
+3
-1
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felipe89
Ответ El Cazador
Ты Екатерина Подгорная, опубликовавшая эту новость? Как у тебя получается вылазить за плюсиками в ту же минуту-две?
Я сам удивляюсь, но если ты не в курсе - это главный плюсоплëт сайта)
+3
-1
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El Cazador
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Бене Гессерит
Ещё один гений 🤣 А для тебя новость, что на сайте большая аудитория? У его слабого коммента 4 плюса, ты думаешь, что ты один уникальный в первую минуту зашёл новость прочитать, и эти 4 плюса — это какой-то заговор?
Потому что он не впервой комментирует новость в первые минуты. Держи, умник🍌😆
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Ми Ша
Лучше бы он их отбросил чем встал
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mr.Big
в 73 года))
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Дрю2
Когда спортсмены высших достижений с их короткой карьерой смогут участвовать в соревнованиях?
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Ryan T.
Ответ El Cazador
Это какая то нейросеть, генерирующая однотипные мейнстримовые комменты и никогда ни с кем не вступающая в диалог) это что за уникум такой, которому ни с кем неохота пообщаться?) реально из редакции, что ли
А меня всё время то в бан кидают (когда к нему обращаюсь), то минусами боты закидывают.
Плюсы он обожает - это факт. Ощущение, что 24/7 здесь сидит.
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Сергей!
Игрой это не назовёшь, попытки только. А отдохнуть на пенсии ох как можно, дорогу дал бы молодым, хорош может уже?
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Бене Гессерит
Ответ Ебздрогыч
Какой талантливый человек - только встал на коньки и сразу научился в хоккей играть, забивать много голов!
Он что, на каком-то уровне играет что ли? Трудно додуматься, что ты тоже можешь встать на коньки, пойти со своими гаражными друзьями на каток, и тоже забивать худо-бедно, как этот из поста?
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Leoneed222
Ответ Бене Гессерит
Он что, на каком-то уровне играет что ли? Трудно додуматься, что ты тоже можешь встать на коньки, пойти со своими гаражными друзьями на каток, и тоже забивать худо-бедно, как этот из поста?
Когда забиваешь худо-бедно гаражным друзьям это одно, а когда обводишь полкоманды чемпионов различных мастей и профессиональный в прошлом вратарь пропускает шайбу после твоего тычка, на это противно смотреть.
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Сергей!
Ответ Белый офицер
Комментарий скрыт
Если бы он был президентом по вставанию на коньки в 60, то ладно.
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Алексѣй Пестовъ
Ответ Белый офицер
Комментарий скрыт
Вообще-то он в 10 встал на коньки, а не в 60
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El Cazador
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Ответ Bartez1986
Вы забивали немало голов (с) Ну так если защитники расступаются, а вратарь отворачивается в момент броска, немудрено забивать-то
Че, уже ломка началась? 😆новостей о йозе не можешь дождаться, а плюсиков хочется?
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