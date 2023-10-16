Путин о хоккее: «Начал кататься на коньках 10 лет назад. Играю до сих пор. Командные виды спорта дают возможность по-настоящему отдохнуть от дел»
Владимир Путин высказался касательно игры в хоккей.
– Мы смотрели некоторые материалы и увидели, что в 2015, 2017 годах вы еще тренировались и учились играть в хоккей, и у вас неплохо получалось, вы забивали немало голов.
– Да, я начал кататься на коньках только десять лет назад. До этого я не умел не только кататься на коньках, стоять на них не умел. Но вот десять лет назад попробовал, начал и играю до сих пор.
Почему раньше? Я и сейчас играю. Сейчас этим занимаюсь с удовольствием. Командные виды спорта всегда интересны, эмоциональны, захватывают, дают возможность по-настоящему отдохнуть от текущих дел.
– Так, получается, вы одновременно учились кататься на коньках и играть в хоккей?
– Да, конечно. Для меня это было одно и то же, – заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая.
А для тебя новость, что на сайте большая аудитория? У его слабого коммента 4 плюса, ты думаешь, что ты один уникальный в первую минуту зашёл новость прочитать, и эти 4 плюса — это какой-то заговор?
Задоров- Каспарайтис
Свечников - Панарин - Ягр
на воротах Гашек. Пару раз в борт прижмут ботоксом - поймешь, что хоккей - это не когда Марино отъезжает от тебя на 3 метра, понимая, что папе надо получить новый контракт на очередной крымский мост.
Плюсы он обожает - это факт. Ощущение, что 24/7 здесь сидит.