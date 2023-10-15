Грецкого не было с Хохлачевым, запрыгнувшим на крышу автомобиля в Хабаровске («Матч ТВ»)

Вячеслав Грецкий не имеет отношения к происшествию с автомобилем в Хабаровске.

Сообщалось, что форвард « » , вероятно, запрыгнул на крышу чужой машины в ночь после поражения от «Ак Барса» (2:3) в , а рядом с ним в это время были, как предполагается, защитник Виктор Балдаев и нападающий .

По сведениям « », последнего на месте происшествия не было. В тот день форвард поужинал с семьей и отправился домой.

Отмечается, что Грецкий не курит и почти не употребляет спиртное, в то время как в скандальном ролике человек запечатлен с сигаретой, а компания, как утверждалось, находилась в состоянии алкогольного опьянения.