Грецкого не было с Хохлачевым, запрыгнувшим на крышу автомобиля в Хабаровске («Матч ТВ»)
Вячеслав Грецкий не имеет отношения к происшествию с автомобилем в Хабаровске.
Сообщалось, что форвард «Амура» Александр Хохлачев, вероятно, запрыгнул на крышу чужой машины в ночь после поражения от «Ак Барса» (2:3) в КХЛ, а рядом с ним в это время были, как предполагается, защитник Виктор Балдаев и нападающий Вячеслав Грецкий.
По сведениям «Матч ТВ», последнего на месте происшествия не было. В тот день форвард поужинал с семьей и отправился домой.
Отмечается, что Грецкий не курит и почти не употребляет спиртное, в то время как в скандальном ролике человек запечатлен с сигаретой, а компания, как утверждалось, находилась в состоянии алкогольного опьянения.
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