Грецкого не было с Хохлачевым, запрыгнувшим на крышу автомобиля в Хабаровске («Матч ТВ»)

Теги Амур светская хроника происшествия КХЛ Александр Хохлачев Матч ТВ Вячеслав Грецкий Хоккей

Вячеслав Грецкий не имеет отношения к происшествию с автомобилем в Хабаровске.

Сообщалось, что форвард «Амура» Александр Хохлачев, вероятно, запрыгнул на крышу чужой машины в ночь после поражения от «Ак Барса» (2:3) в КХЛ, а рядом с ним в это время были, как предполагается, защитник Виктор Балдаев и нападающий Вячеслав Грецкий.

По сведениям «Матч ТВ», последнего на месте происшествия не было. В тот день форвард поужинал с семьей и отправился домой.

Отмечается, что Грецкий не курит и почти не употребляет спиртное, в то время как в скандальном ролике человек запечатлен с сигаретой, а компания, как утверждалось, находилась в состоянии алкогольного опьянения.

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5 комментариев

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Александр Смирнов
Белка была , а Грецкого не было
+3
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Мистер Уайт
Грецкий пообещал запрыгнуть на крышу чужого автомобиля только в тот день, когда Овечкин побьёт его рекорд. Какой рекорд - не уточняется.
+2
0
+2
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Мая Харошинькая
хорошо что даются опровержения, а то семью уже затравили
+1
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мик джагер
там и хохлачева не было....
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paster_bibo
Ответ мик джагер
там и хохлачева не было....
Да и автомобиля не было судя по всему. Была только крыша...
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