Хохлачев набрал 1 балл в 11 последних матчах за «Амур», 5 игр подряд – без очков. Зарплата – 75 млн рублей

Теги Амур Спартак КХЛ Александр Хохлачев Хоккей

Александр Хохлачев не забивает 12 матчей подряд за «Амур».

«Амур» проиграл «Ак Барсу» (3:5) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Нападающий дальневосточников Александр Хохлачев не отметился результативными действиями в этой игре при полезности «плюс 1», нанеся один бросок по воротам за 15:34 игрового времени.

Форвард набрал 1 (0+1) балл за результативность в последних 11 матчах в составе «Амура».

Всего в этом сезоне Хохлачев записал на свой счет 8 (3+5) очков в 15 играх при полезности «минус 1» и среднем игровом времени 16:57.

В межсезонье «Амур» выменял нападающего у «Спартака», подписав с хоккеистом соглашение с зарплатой 75 миллионов рублей в год.

3 комментария

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Alexey Catalonsky
Был в шоке, когда узнал, что Сашу обменяли. Коренной Спартаковец, прекрасный хоккеист. Могу только пожелать ему набрать форму и радовать Хабаровских болельщиков. Ну а для Спартака на нынешний момент его обмен выглядит, как безоговорочный win.
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Саймон Гордый
Спартаковский менеджмент гении. Система работает
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Ясен Хююге
В Бостоне все-таки не душегубы
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