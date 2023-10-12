Хохлачев набрал 1 балл в 11 последних матчах за «Амур», 5 игр подряд – без очков. Зарплата – 75 млн рублей

Александр Хохлачев не забивает 12 матчей подряд за «Амур».

«Амур» проиграл «Ак Барсу» (3:5) в матче Фонбет чемпионата .

Нападающий дальневосточников не отметился результативными действиями в этой игре при полезности «плюс 1», нанеся один бросок по воротам за 15:34 игрового времени.

Форвард набрал 1 (0+1) балл за результативность в последних 11 матчах в составе «Амура».

Всего в этом сезоне Хохлачев записал на свой счет 8 (3+5) очков в 15 играх при полезности «минус 1» и среднем игровом времени 16:57.

В межсезонье « » выменял нападающего у « », подписав с хоккеистом соглашение с зарплатой 75 миллионов рублей в год.