Назаров о Хохлачеве: «Думаю, это не пьяный загул и демарш, а попытка привлечь к себе внимание. Тренерам «Амура» надо покопаться в себе»

Теги Амур Андрей Назаров КХЛ Александр Хохлачев Виктор Балдаев Чемпионат.com алкоголь и спорт Хоккей

Андрей Назаров отреагировал на инцидент с участием Александра Хохлачева.

Ранее появилась информация о том, что форвард «Амура», вероятно, запрыгнул на крышу автомобиля в Хабаровске. 

«У хоккеиста уровня Александра Хохлачева не должно оставаться сил на такие вещи, все силы и эмоции спортсмены подобного уровня выплескивают на льду, а домой приходят только отдыхать.

Я хорошо знаю и Сашу, и Витю Балдаева. Думаю, что это не какой-то пьяный загул и демарш, а попытка привлечь к себе внимание. Саша пытается этим показать, что либо ему дают мало игрового времени на площадке, либо неправильно использует тренерский штаб, подбирая нападающему не тех партнеров для реализации своего потенциала. Поэтому тренерам «Амура» тоже надо покопаться в себе.

Кстати, я хорошо посмотрел видео, обратите внимание, в какой прекрасной физической форме находится Александр, раз с одной ноги в легком прыжке оказался на капоте автомобиля. Ну а если серьезно, то делать так, безусловно, нельзя, это неправильный поступок. Саша сам должен прекрасно это понимать», – заявил экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Назаров.

Хохлачев, вероятно, запрыгнул на крышу автомобиля в Хабаровске. «Амур» проводит проверку

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3 комментария

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Joss Stone
когда Назаров открывает рот, то будто рота солдат испражняется одновременно. вряд ли в отечественном спорте есть более омерзительный персонаж
+14
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dmitriy1981
Он в начале сезона играл в первом звене. Ничего не показал, ему и время стали давать мало. Всё логично
+1
0
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Evgeny Trifonov
ну с этим персонажем давно понятно, странно что он ещё не депутат Госдумы
0
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