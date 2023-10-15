Назаров о Хохлачеве: «Думаю, это не пьяный загул и демарш, а попытка привлечь к себе внимание. Тренерам «Амура» надо покопаться в себе»

Андрей Назаров отреагировал на инцидент с участием Александра Хохлачева.

Ранее появилась информация о том, что форвард «Амура», вероятно, запрыгнул на крышу автомобиля в Хабаровске.

«У хоккеиста уровня Александра Хохлачева не должно оставаться сил на такие вещи, все силы и эмоции спортсмены подобного уровня выплескивают на льду, а домой приходят только отдыхать.

Я хорошо знаю и Сашу, и Витю Балдаева. Думаю, что это не какой-то пьяный загул и демарш, а попытка привлечь к себе внимание. Саша пытается этим показать, что либо ему дают мало игрового времени на площадке, либо неправильно использует тренерский штаб, подбирая нападающему не тех партнеров для реализации своего потенциала. Поэтому тренерам «Амура» тоже надо покопаться в себе.

Кстати, я хорошо посмотрел видео, обратите внимание, в какой прекрасной физической форме находится Александр, раз с одной ноги в легком прыжке оказался на капоте автомобиля. Ну а если серьезно, то делать так, безусловно, нельзя, это неправильный поступок. Саша сам должен прекрасно это понимать», – заявил экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Назаров.

Хохлачев, вероятно, запрыгнул на крышу автомобиля в Хабаровске. «Амур» проводит проверку