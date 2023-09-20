Мартемьянов об адаптации Хохлачева в «Амуре»: «К команде – да, к требованиям – еще нет»

Андрей Мартемьянов сказал, что Александр Хохлачев еще не адаптировался в «Амуре».

Вчера хабаровский клуб уступил «Куньлуню» (1:2 Б) в первом домашнем матче в этом Фонбет Чемпионате КХЛ.

Форвард Александр Хохлачев, выменянный перед стартом сезона из «Спартака», набрал 7 (3+4) очков в 6 играх.

– Принципы подготовки команды стандартные. Если хотите метафорически, мы летом заложили фундамент, а сейчас строим дом из камня. Не из кирпича, такое тоже бывает, а именно из камня, когда каждый камень надо подобрать к другому по размеру и форме. Чтобы дом стоял долго и основательно, нужно потратить время. Мы в процессе строительства.

Главное, что меня радует - сплоченность команды, коллектив в «Амуре» подобрался неплохой, это уже видно. А не радует внутренняя неподготовленность отдельных игроков к конкретным матчам. Думаю, это вопрос психологии, и это поправимо.

– Адаптировался ли к новой команде потенциальный лидер « » Хохлачев?

– К команде – да, к требованиям – еще нет, – сказал главный тренер клуба из Хабаровска.