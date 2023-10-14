Проскуряков о матче на ноль против «Динамо» и своей форме: «Есть мудрость: от нас усилие и желание, а результат – от Бога. Я ее придерживаюсь»

Илья Проскуряков вспомнил слова афонского монаха, рассуждая о своей игре.

36-летний вратарь «Авангарда» одержал 2-ю победу в текущем Фонбет Чемпионате КХЛ, отразив все 28 бросков в матче с « » (3:0).

«Важно было сыграть правильно с «Динамо», допустить минимум ошибок. А «сухарь» – это лишь дополнительный бонус. Но, конечно, приятно. Я бы не связывал победы « » в последних матчах с тем, что я в воротах появился.

У нас отличный коллектив, и каждый может привнести в игру что-то свое. Те ребята, которые сегодня не играли, они в раздевалке, они поддерживают, и в этом плане я бы не стал делить.

Люблю играть клюшкой? Определенные вещи мы отрабатываем на тренировках, но игра есть игра, случаются такие моменты, которые ты не можешь смоделировать, приходится где-то импровизировать. Тем и интересна игра!

Много споров, смогу ли я поддерживать такую форму на дистанции? Хорошо, что я в этих спорах не участвую, а просто делаю все, что от меня зависит. Знаете, есть такая мудрость: от нас усилие и желание, а результат – от Бога (изречение связывают с афонским монахом Паисием Святогорцем – прим. Sports.ru). И я ее сейчас придерживаюсь», – сказал в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.