Кравец про 3:0 с «Динамо»: «Авангард» вернул должок за матч в Москве. Немножко страшновато было сначала, но мы выстояли»
Михаил Кравец прокомментировал победу «Авангарда» над московским «Динамо» (3:0).
Ранее омский клуб разгромно проиграл бело-голубым – 0:6.
«Серьезную команду сегодня обыграли, в такой тяжелой борьбе. Вернули небольшой должок за матч в Москве. Немножко было страшновато в начале первого периода, не все получалось, но выстояли, отбились, во втором периоде перевели шайбу в чужую зону, хорошие голы забили.
И опять – большинство, меньшинство в решающие моменты сработало, и игра вратаря дает команде импульс. Но всего лишь небольшой шаг вперед, впереди еще очень много игр.
Задумки сыграть первый период сдержанно нет. Мы всегда просим ребят с первой смены играть правильно, активно, в чужой зоне. Не всегда это получается, где-то соперник играет лучше, и в такие моменты надо правильно действовать в обороне, чтобы соперник тратил силы вхолостую.
Перед третьим периодом, естественно, не было установки закрыться. Мы продолжали придерживаться своей тактики, просто более она была сдержанна: один игрок активный впереди, а четверочка сзади отрабатывает все эти вбросы, переводы», – сказал тренер «Авангарда».
Четырехтактный просер по всбрасываниям и один бросок в третьем периоде прям чемпионская поступь.