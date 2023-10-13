Кравец про 3:0 с «Динамо»: «Авангард» вернул должок за матч в Москве. Немножко страшновато было сначала, но мы выстояли»

Теги Авангард КХЛ Михаил Кравец Динамо Хоккей

Михаил Кравец прокомментировал победу «Авангарда» над московским «Динамо» (3:0).

Ранее омский клуб разгромно проиграл бело-голубым – 0:6.

«Серьезную команду сегодня обыграли, в такой тяжелой борьбе. Вернули небольшой должок за матч в Москве. Немножко было страшновато в начале первого периода, не все получалось, но выстояли, отбились, во втором периоде перевели шайбу в чужую зону, хорошие голы забили.

И опять – большинство, меньшинство в решающие моменты сработало, и игра вратаря дает команде импульс. Но всего лишь небольшой шаг вперед, впереди еще очень много игр.

Задумки сыграть первый период сдержанно нет. Мы всегда просим ребят с первой смены играть правильно, активно, в чужой зоне. Не всегда это получается, где-то соперник играет лучше, и в такие моменты надо правильно действовать в обороне, чтобы соперник тратил силы вхолостую.

Перед третьим периодом, естественно, не было установки закрыться. Мы продолжали придерживаться своей тактики, просто более она была сдержанна: один игрок активный впереди, а четверочка сзади отрабатывает все эти вбросы, переводы», – сказал тренер «Авангарда».

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7 комментариев

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Игорь Климов
Отлично в этом матче сыграл Илья Проскуряков, заслужил сухарь!
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Den Sh
Хороший матч, отличный второй период, в обороне сегодня действовали прилично, там где ошибались подтаскивал вратарь и да действительно Вратарь а не дыра... Не знаю насколько его хватит физически, но по сравнению с Демченко, Проскуряков выглядит прям стеной и команда сразу заиграла увереннее. В общем всех с победой!
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Ильдар Абдрашитов
уработали сегодня это тупое рельсовое бей беги честь и хвала
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Ыжык
До чего Кравец и Демченко довели болельщиков. Средний вратарь, предпенсионного возраста, выглядит чем то космическим.
Четырехтактный просер по всбрасываниям и один бросок в третьем периоде прям чемпионская поступь.
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Марат Адилов
Ответ Den Sh
Хороший матч, отличный второй период, в обороне сегодня действовали прилично, там где ошибались подтаскивал вратарь и да действительно Вратарь а не дыра... Не знаю насколько его хватит физически, но по сравнению с Демченко, Проскуряков выглядит прям стеной и команда сразу заиграла увереннее. В общем всех с победой!
он в прошлом году сыграл за вялый трактор, не вышедший в по, около 30 матчей и сыграл 4 раза на ноль. Демченко в том сезоне сыграл 55 матчей и всего 3 сухаря. для Васи сухарь нечто нереальное, потому что обязательно какую-нибудь ерунду пустит. ну а в этом сезоне Вася совсем сдал, 88% отраженных бросков в 10 играх это якорь для любой команды
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Юрец55
Кравец - физрук, команда его сливает, всё пропало, ща три игры дома проиграем и алё… Ну давайте, всепропальщики, выходите из тени
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