Кудашов о 4 поражениях «Динамо» в 5 матчах: «Игра у нас немножко разладилась. Понимаем, что подправить»
Алексей Кудашов прокомментировал поражение от с «Авангарда» (0:3).
У «Динамо», напомним, 4 поражения в 5 последних матчах.
«Игра не удалась, естественно, – три пропустили, ни одной не забили. Вроде и везем с поездки 50% очков, но забитых совсем мало, а пропущенных хватает.
Игра у нас немножко разладилась, может, сменились акценты. Понимаем, что подправить, будем заниматься этим. Да, системные ошибки есть в последних матчах и пока они не исправляются. Но хотя бы видим причины и, как уже сказал, пытаемся сместить акценты», – сказал тренер «Динамо».
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