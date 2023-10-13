 Кудашов о 4 поражениях «Динамо» в 5 матчах: «Игра у нас немножко разладилась. Понимаем, что подправить»

Алексей Кудашов прокомментировал поражение от с «Авангарда» (0:3).

У «Динамо», напомним, 4 поражения в 5 последних матчах.

«Игра не удалась, естественно, – три пропустили, ни одной не забили. Вроде и везем с поездки 50% очков, но забитых совсем мало, а пропущенных хватает.

Игра у нас немножко разладилась, может, сменились акценты. Понимаем, что подправить, будем заниматься этим. Да, системные ошибки есть в последних матчах и пока они не исправляются. Но хотя бы видим причины и, как уже сказал, пытаемся сместить акценты», – сказал тренер «Динамо».